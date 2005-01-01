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The Inn Rework (18+)

The Inn Rework (18+) 1.01.05

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Версия:
1.01.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 631 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 380
Скриншоты
Описание

The Inn Rework (18+) - это захватывающий рассказ о парне, которому не везет в жизни. Он проживает в одиночестве в огромном городе, с тех пор как его отец выгнал его из дома в 18 лет. Его дни проходят скучно и незаметно... Однако, все это скоро изменится, когда однажды ночью он случайно встречает загадочного человека (да, я понимаю, это звучит как стандартный сюжетный поворот, но давайте дадим этому шанс).


Эта встреча становится точкой перелома в его жизни. Загадочный человек предлагает парню работу в особом месте - гостинице. Но это не просто гостиница, это место, где происходят волшебные события и судьбы людей переплетаются. Парень соглашается на работу, надеясь на лучшее будущее.


Внезапно его жизнь полностью меняется. Он оказывается вовлеченным в мир магии, загадок и неожиданных приключений. В гостинице он встречает различных гостей - странных, интригующих и иногда опасных. Каждый из них имеет свою историю, свои тайны и желания. Парень узнает, что он имеет особый дар - способность видеть и влиять на судьбы других людей.


Постепенно, наш герой начинает понимать, что его встречи с гостями гостиницы не случайны, а часть большего плана. Он осознает, что ему предстоит не только помочь гостям решить их проблемы, но и разгадать секреты, которые скрывает сама гостиница. Так начинается захватывающее приключение на перекрестке реальности и фантазии. Парень сталкивается с темной стороной магии, опасными силами и неожиданными поворотами судьбы. Он должен использовать свой дар и найти свою силу, чтобы преодолеть преграды и раскрыть тайны гостиницы.


Информация о модах

Глава 2 – v1.01.05

Сюжет:

Завершение событий версии 1.01

🔊 Аудио:

– Добавлен 1 новый звуковой эффект (SFX)
– Добавлены 2 новые композиции (сгенерированы ИИ)

🛠 Исправления:

– Исправлена ошибка, из-за которой игра возвращалась в главное меню, если открывать Гардероб или Галерею через экран профилей
– Исправлены опечатки и неверные заголовки диалогов из версии 1.01.04
– Исправлена ошибка, вызывавшая бесконечный цикл после события на пляже
– Исправлено поведение кнопки "Назад" в Галерее телефона — теперь она правильно возвращает к выбору персонажа, а не в главное меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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