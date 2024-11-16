Описание

Что отличает High School Days от других книг, которые там есть? Наше внимание сосредоточено на сексуальности главного героя и его любопытстве к изучению различных аспектов его ориентации. Роман будет состоять из четырех частей, в каждой из которых мы будем исследовать дружбу главного героя с четырьмя разными парнями и любовные интересы, с которыми он сталкивается. Исследование темы будет проводиться непредвзято, со вкусом, с упором на обучение, а не на щекотку.





Главный герой молод и жаждет узнать о себе и окружающем мире, что нам очень нравится. Кроме того, наша команда состоит из квир-людей, которых вдохновляет идея поделиться своим опытом с более широкой аудиторией, чтобы помочь тем, кто идентифицирует себя с нашими персонажами.