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High School Days (18+)

High School Days (18+) 0.190

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2
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Версия:
0.190
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 034
Скриншоты
Описание

Что отличает High School Days от других книг, которые там есть? Наше внимание сосредоточено на сексуальности главного героя и его любопытстве к изучению различных аспектов его ориентации. Роман будет состоять из четырех частей, в каждой из которых мы будем исследовать дружбу главного героя с четырьмя разными парнями и любовные интересы, с которыми он сталкивается. Исследование темы будет проводиться непредвзято, со вкусом, с упором на обучение, а не на щекотку.


Главный герой молод и жаждет узнать о себе и окружающем мире, что нам очень нравится. Кроме того, наша команда состоит из квир-людей, которых вдохновляет идея поделиться своим опытом с более широкой аудиторией, чтобы помочь тем, кто идентифицирует себя с нашими персонажами.


Информация о модах

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Скачать High School Days (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии High School Days (18+)
Version 0.180


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