We Are Lost (18+) - действие игры разворачивается в антиутопическом мире, где роботы-ренегаты захватили мир и жестоко убили человечество. Вы играете за скорбящего отца, который ищет ответы и месть.





We Are Lost — это захватывающая приключенческая игра с потрясающими визуальными эффектами, глубоким геймплеем и откровенным контентом. Игра предлагает драму высокого уровня с глубоким эмоциональным воздействием, а также моменты черного юмора и ужаса.





Вы будете исследовать напряженные и увлекательные места, взаимодействовать с другими персонажами, как никогда раньше; принимать жесткие решения и жить с последствиями; сражайтесь за свою жизнь в жестоких битвах с роботами; выслеживать чудовищных существ, скрытых во тьме. После всего этого вы, наконец, сможете противостоять матери всех машин!