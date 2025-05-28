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The Pleasuremancer (18+)

The Pleasuremancer (18+) 0.4.3a Free

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Версия:
0.4.3a Free
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 20:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 854 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 960
Скриншоты
Описание

The Pleasuremancer (18+) - В игре вы воплощаете роль некроманта, чьи силы были утрачены давным-давно. Ваша задача - избежать обычных проблем, с которыми сталкивается обычный человек, и возродить свою мощь, построив собственную башню и завоевав мир.


В вашем пути к восстановлению сил вам помогут ваша группа марионеток и уникальные персонажи, с которыми вы будете взаимодействовать. Они станут вашими верными союзниками и помощниками в путешествии. Весь мир, в котором вы окажетесь, пронизан сарказмом, юмором и остроумием, отражая ваш собственный саркастический характер. Однако, есть одна особенность вашей силы - вы можете получать силу только через женское удовольствие. Это уникальное и необычное условие, которое добавляет неконвенциональность и непредсказуемость в игровой процесс.


Вам предстоит исследовать разнообразные локации, сражаться с врагами, решать головоломки и преодолевать препятствия, чтобы достичь своей цели. Ваш путь будет полон смеха, приключений и неожиданных поворотов. The Pleasuremancer (18+) предлагает увлекательный и непредсказуемый геймплей, который будет привлекать вас своим юмором, сарказмом и уникальной концепцией. Будьте готовы к увлекательному путешествию, где каждое ваше решение и каждое действие приведут вас ближе к восстановлению вашей мощи и завоеванию мира.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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