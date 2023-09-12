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Breaking Becky (18+)

Breaking Becky (18+) 0.2.9

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Версия:
0.2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 501
Скриншоты
Описание

Breaking Becky - это интересная игра, рассказывающая историю девушки по имени Бекки, родившейся в маленьком городке и скрывающей в себе тайны своего прошлого. Бекки мечтает о будущем в большом городе, где она надеется построить свою новую жизнь вместе со своим парнем Лиамом. Однако, как оказывается, ее прошлое скрывает мрачные секреты, которые могут угрожать ее мечте.


Игра стремится создать максимально реалистичный опыт для игроков, внедряя их в мир Бекки и позволяя им принимать ключевые решения, которые будут иметь влияние на судьбу главной героини. Личность Бекки, ее решения и желания в игре подчеркиваются и разрабатываются с тщательным вниманием к деталям, что придает ей глубину и аутентичность.


Игроки будут сталкиваться с сложными моральными выборами и решениями, которые будут влиять на исход исследования и приключений Бекки. То, какие пути они выберут, определит судьбу главной героини и развитие сюжета.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Breaking Becky (18+) v0.2.9 MOD APK

Скачать Breaking Becky (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Старые версии Breaking Becky (18+)
Version 1.2.4 Version 0.2.8 Version TG 0.2.8


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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