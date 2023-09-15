Welcome to Alabama! It’s Legal Bro! (18+) 0.2.4
Версия:
0.2.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 966
Welcome to Alabama! It’s Legal Bro! (18+) - это увлекательная игра, где главный герой, бывший повелитель демонов, оказывается в невероятной ситуации. Его наказывают за то, что он не смог сыграть свою роль антагониста.
Чтобы научить его истинному злодейству, загадочная яркая сущность заставляет его перевоплотиться в американца и поручает ему ментально уничтожить свою новую сестру. Герою предстоит разобраться, почему ему дан такой странный приказ и стоит ли ему подчиняться этой воле. Сможет ли он противостоять силе этой светящейся сущности? Эта игра предоставляет игроку захватывающее приключение с уникальным сюжетом и моральными дилеммами.
Информация о модах
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