Welcome to Alabama! It’s Legal Bro! (18+) - это увлекательная игра, где главный герой, бывший повелитель демонов, оказывается в невероятной ситуации. Его наказывают за то, что он не смог сыграть свою роль антагониста.





Чтобы научить его истинному злодейству, загадочная яркая сущность заставляет его перевоплотиться в американца и поручает ему ментально уничтожить свою новую сестру. Герою предстоит разобраться, почему ему дан такой странный приказ и стоит ли ему подчиняться этой воле. Сможет ли он противостоять силе этой светящейся сущности? Эта игра предоставляет игроку захватывающее приключение с уникальным сюжетом и моральными дилеммами.