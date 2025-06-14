The Lewd Knight (18+) 0.97.1
The Lewd Knight — это увлекательная визуальная новелла, где главной героиней является молодая девушка, пытающаяся осуществить свою мечту в большом городе. Она сталкивается с множеством препятствий на своем пути, но ее решимость и сильное сердце помогают ей преодолевать их. Основная цель героини — борьба с преступностью и очищение родного города от преступных элементов.
В этой игре вам предстоит помочь героине достичь ее цели. Вы будете принимать важные решения, которые повлияют на развитие сюжета и исход игры. Ваша задача — направлять героиню через различные испытания и помогать ей справляться с вызовами, которые возникают на ее пути к исполнению мечты.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.