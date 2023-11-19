android-1.ru / Игры / Эротические игры / Love or Power (18+)
Love or Power (18+)

Love or Power (18+) 0.3.2

2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 851 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 377
Скриншоты
Описание

Love or Power - рассказывает о мире, где люди, стремящиеся к власти, создали "Элдонов" — генетически модифицированных солдат, лишенных эмоций, но обладающих исключительными боевыми навыками. Эти создания принесли своему государству многочисленные победы, но со временем Элдоны осознали свою силу и захотели независимости. Их попытка бунта была жестоко подавлена, и большинство Элдонов были уничтожены. Только небольшой группе удалось выжить, и теперь они скрываются, оставаясь объектом страха и предположений.


Игра "Love or Power" исследует темы власти, этики использования генетической модификации и борьбы за независимость. Пользователи могут погрузиться в увлекательный сюжет, где моральные дилеммы и выбор между любовью и властью играют ключевую роль.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Love or Power (18+) v0.3.2 MOD APK

Скачать Love or Power (18+) 851 Мб Ссылка 2 851 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Bad Manners (18+)
Bad Manners (18+)
Version: Part2 1.40.1
Fantasy Valley (18+)
Fantasy Valley (18+)
Version: Ch.10
I Scream (18+)
I Scream (18+)
Version: Chapter 1
A Touch of Magic (18+)
A Touch of Magic (18+)
Version: 19-11-2023
Dandy Boy Adventures (18+)
Dandy Boy Adventures (18+)
Version: 2023 Special
The Lewd Knight (18+)
The Lewd Knight (18+)
Version: 0.95.5
Hom Factory: My Monster Girl Tower (18+)
Hom Factory: My Monster Girl Tower (18+)
Version: 3.0.1
Fun With My Furry (18+)
Fun With My Furry (18+)
Version: 1.0

Отзывы о Love or Power (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив