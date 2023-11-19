Описание

Love or Power - рассказывает о мире, где люди, стремящиеся к власти, создали "Элдонов" — генетически модифицированных солдат, лишенных эмоций, но обладающих исключительными боевыми навыками. Эти создания принесли своему государству многочисленные победы, но со временем Элдоны осознали свою силу и захотели независимости. Их попытка бунта была жестоко подавлена, и большинство Элдонов были уничтожены. Только небольшой группе удалось выжить, и теперь они скрываются, оставаясь объектом страха и предположений.





Игра "Love or Power" исследует темы власти, этики использования генетической модификации и борьбы за независимость. Пользователи могут погрузиться в увлекательный сюжет, где моральные дилеммы и выбор между любовью и властью играют ключевую роль.