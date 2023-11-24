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Mech Academy (18+)

Mech Academy (18+) 0.5.10.1

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Версия:
0.5.10.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 530 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 905

Mech Academy (18+) — это визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории, с сюжетом, разворачивающимся в будущем, где космические путешествия и битвы с инопланетянами стали реальностью. Игра сочетает в себе элементы научной фантастики и военной драмы, предлагая игрокам уникальный игровой опыт.


В центре истории — главный герой, который неожиданно оказывается в теле пилота боевого меха. Он и его команда находятся на космической базе, откуда они совершают операции против враждебных инопланетных сил, атакующих колонизированные человечеством миры. В ходе игры игрокам предстоит разгадать множество загадок: как и почему главный герой оказался в данной ситуации, кто стоит за атаками инопланетян и каковы их истинные намерения.


"Mech Academy" отличается качественной графикой и продуманным сюжетом, предоставляя игрокам возможность выбора, которые влияют на развитие истории. Эта игра предложит захватывающее погружение в мир космических баталий и внутренних конфликтов между членами команды, делая каждый игровой сеанс неповторимым.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Mech Academy (18+) 530 Мб Ссылка 2 530 Мб

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