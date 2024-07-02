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Luna Reloaded (18+)

Luna Reloaded (18+) 0.16

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Версия:
0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 837 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 009

Luna Reloaded: Зена, королева воинов" представляет собой увлекательное продолжение игры "Исэкай" Диатимы, обещающее новые приключения и усиленную динамику. В этой части игроки снова встретятся с Зеной, королевой воинов, которая путешествует через различные миры и измерения, продолжая свои эпические приключения.


В "Luna Reloaded", Зена обладает усиленными способностями и новыми стратегиями, что делает её ещё более могущественной и неудержимой. Игра сохраняет узнаваемые элементы "Исэкай" Диатимы, одновременно внося свежие и инновационные элементы в игровой процесс. Игрокам предстоит исследовать новые миры, сталкиваться с новыми вызовами и разгадывать загадки, лежащие в основе многослойной истории игры.


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Информация о модах

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Скачать Luna Reloaded (18+) 0.16 взлом

Скачать Luna Reloaded (18+) 837 Мб Ссылка 2 837 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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