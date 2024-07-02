Luna Reloaded (18+) 0.16
Версия:
0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 837 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 009
Luna Reloaded: Зена, королева воинов" представляет собой увлекательное продолжение игры "Исэкай" Диатимы, обещающее новые приключения и усиленную динамику. В этой части игроки снова встретятся с Зеной, королевой воинов, которая путешествует через различные миры и измерения, продолжая свои эпические приключения.
В "Luna Reloaded", Зена обладает усиленными способностями и новыми стратегиями, что делает её ещё более могущественной и неудержимой. Игра сохраняет узнаваемые элементы "Исэкай" Диатимы, одновременно внося свежие и инновационные элементы в игровой процесс. Игрокам предстоит исследовать новые миры, сталкиваться с новыми вызовами и разгадывать загадки, лежащие в основе многослойной истории игры.
Информация о модах
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