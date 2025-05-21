Описание

Origin Story — это захватывающая ролевая игра, действие которой разворачивается в мире, пережившем значительные изменения из-за вируса Метаген-92, также известного как "Супергрипп". Этот вирус привел к появлению сверхспособностей у большей части взрослого населения, в результате чего мир и общество претерпели кардинальные изменения.





История игры фокусируется на главном герое (MC), имя которого можно настроить, 19-летнем молодом человеке, который сталкивается со множеством личных и социальных проблем. Он борется со своим социальным статусом и девственностью, а также ощущает изоляцию из-за того, что его сверхспособности еще не проявились, в отличие от сверстников.





"Origin Story" предлагает глубокий сюжет, исследующий темы самоидентификации, общественного давления и поиска собственного места в мире, где сверхспособности стали нормой. Игрокам предстоит помочь главному герою найти свой путь в этом новом и непредсказуемом мире, преодолевая различные препятствия и развивая его личность и умения.