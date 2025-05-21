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Origin Story (18+)

Origin Story (18+) 0.7.0

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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:15
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 551 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 797
Скриншоты
Описание

Origin Story — это захватывающая ролевая игра, действие которой разворачивается в мире, пережившем значительные изменения из-за вируса Метаген-92, также известного как "Супергрипп". Этот вирус привел к появлению сверхспособностей у большей части взрослого населения, в результате чего мир и общество претерпели кардинальные изменения.


История игры фокусируется на главном герое (MC), имя которого можно настроить, 19-летнем молодом человеке, который сталкивается со множеством личных и социальных проблем. Он борется со своим социальным статусом и девственностью, а также ощущает изоляцию из-за того, что его сверхспособности еще не проявились, в отличие от сверстников.


"Origin Story" предлагает глубокий сюжет, исследующий темы самоидентификации, общественного давления и поиска собственного места в мире, где сверхспособности стали нормой. Игрокам предстоит помочь главному герою найти свой путь в этом новом и непредсказуемом мире, преодолевая различные препятствия и развивая его личность и умения.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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