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Over the Moon (18+)

Over the Moon (18+) 4.4.6

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Версия:
4.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 774 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 094
Скриншоты
Описание

Over the Moon — это инновационная и футуристическая игра, которая погружает игроков в мир, где границы между реальностью и виртуальностью стираются. Продолжая сюжетную линию, начатую в "Моменте блаженства", игра представляет новые технологии и возможности, в частности, перенос воспоминаний на Android-устройства.


"Over the Moon" предлагает игрокам использовать VARG (очки виртуальной дополненной реальности), которые открывают новые горизонты взаимодействия с игровым миром. Эти инновационные устройства позволяют игрокам погружаться в виртуальные миры и взаимодействовать с ними, не выходя из дома.


Игра сочетает элементы научной фантастики, приключений и интерактивной истории, позволяя игрокам исследовать богатый и многогранный виртуальный мир. "Over the Moon" ставит перед игроками сложные задачи и моральные дилеммы, связанные с использованием передовых технологий и влиянием искусственного интеллекта на человеческую жизнь.


Информация о модах

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Скачать Over the Moon (18+) v4.4.6 MOD APK

Скачать Over the Moon (18+) 774 Мб Ссылка 2 774 Мб
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Старые версии Over the Moon (18+)
Version 4.2.3 Version TG 4.2.3


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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