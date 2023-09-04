Over the Moon — это инновационная и футуристическая игра, которая погружает игроков в мир, где границы между реальностью и виртуальностью стираются. Продолжая сюжетную линию, начатую в "Моменте блаженства", игра представляет новые технологии и возможности, в частности, перенос воспоминаний на Android-устройства.
"Over the Moon" предлагает игрокам использовать VARG (очки виртуальной дополненной реальности), которые открывают новые горизонты взаимодействия с игровым миром. Эти инновационные устройства позволяют игрокам погружаться в виртуальные миры и взаимодействовать с ними, не выходя из дома.
Игра сочетает элементы научной фантастики, приключений и интерактивной истории, позволяя игрокам исследовать богатый и многогранный виртуальный мир. "Over the Moon" ставит перед игроками сложные задачи и моральные дилеммы, связанные с использованием передовых технологий и влиянием искусственного интеллекта на человеческую жизнь.
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