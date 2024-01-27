Time Heals — это визуальный роман, который не только содержит контент для взрослых, но и затрагивает глубокие и значимые темы, такие как эмоциональный кризис, преодоление утраты и борьба с психологическими и физическими травмами. Эта игра предлагает игрокам более серьезный и вовлекающий опыт, чем большинство традиционных визуальных романов.





Главный герой игры — 19-летний молодой человек, который когда-то был частью богатой семьи. Его жизненный путь подвергается резким изменениям, и он сталкивается с серьезными жизненными испытаниями. Игра рассказывает о его путешествии, в ходе которого он сталкивается с трудностями, учится справляться с ними и ищет пути к преодолению.





Переехав в новый дом, главный герой начинает заводить новые знакомства и дружеские отношения, одновременно сталкиваясь с различными проблемами и вызовами. Эти испытания включают в себя не только внешние обстоятельства, но и внутренние борьбы, которые раньше казались ему чем-то из мира кино.



