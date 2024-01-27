android-1.ru / Игры / Эротические игры / Time Heals (18+)
Time Heals (18+)

Time Heals (18+) Ch1 Part 1

2
1
Скачать (424 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Ch1 Part 1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 424 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 639

Time Heals — это визуальный роман, который не только содержит контент для взрослых, но и затрагивает глубокие и значимые темы, такие как эмоциональный кризис, преодоление утраты и борьба с психологическими и физическими травмами. Эта игра предлагает игрокам более серьезный и вовлекающий опыт, чем большинство традиционных визуальных романов.


Главный герой игры — 19-летний молодой человек, который когда-то был частью богатой семьи. Его жизненный путь подвергается резким изменениям, и он сталкивается с серьезными жизненными испытаниями. Игра рассказывает о его путешествии, в ходе которого он сталкивается с трудностями, учится справляться с ними и ищет пути к преодолению.


Переехав в новый дом, главный герой начинает заводить новые знакомства и дружеские отношения, одновременно сталкиваясь с различными проблемами и вызовами. Эти испытания включают в себя не только внешние обстоятельства, но и внутренние борьбы, которые раньше казались ему чем-то из мира кино.



Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Time Heals (18+) Ch1 Part 1 взлом

Скачать Time Heals (18+) 424 Мб Ссылка 2 424 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Being A DIK – Interlude Season 3 (18+)
Being A DIK – Interlude Season 3 (18+)
Версия: 0.10.0
Become French (18+)
Become French (18+)
Версия: 0.4 Beta
Over the Moon (18+)
Over the Moon (18+)
Версия: 1.0.1
Tentacle Beach Party: Night Market (18+)
Tentacle Beach Party: Night Market (18+)
Версия: 0.69.3
Sinful Delicacies (18+)
Sinful Delicacies (18+)
Версия: Episode 17
Merry Christmas Kyle (18+)
Merry Christmas Kyle (18+)
Версия: 0.7
Happenstance (18+)
Happenstance (18+)
Версия: 1.20
Behind the neighbor’s door (18+)
Behind the neighbor’s door (18+)
Версия: 0.1

Отзывы о Time Heals (18+)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мика
Мика 27 января 2024 19:02
Русский язык есть?
+1
Ответить