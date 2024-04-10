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Being A DIK – Interlude Season 3 (18+)

Being A DIK – Interlude Season 3 (18+) 0.11.1

6
6
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Версия:
0.11.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 992
Скриншоты
Описание

Being A DIK – Interlude Season 3 — это захватывающая интерактивная ролевая игра, рассказывающая историю молодого человека, который сталкивается с новыми вызовами и возможностями в колледже. Игра начинается с того, что главный герой, происходящий из малообеспеченной семьи, покидает дом, своего овдовевшего отца и летнюю любовь, чтобы начать новую жизнь в престижном учебном заведении Burgmeister & Royce.


По приезде в колледж, персонаж быстро погружается в жизнь первокурсника, полную новых знакомств, испытаний и возможностей. В ходе игры ему предстоит принять решение о присоединении к многообещающему студенческому братству Дельта Йота Каппа, что открывает перед ним новые горизонты и сложные взаимоотношения.


"Being A DIK – Interlude Season 3" предлагает игрокам глубокую и многогранную сюжетную линию, в которой каждое решение и выбор влияют на развитие истории и отношений с другими персонажами. Игра сочетает в себе элементы драмы, комедии и романтики, предоставляя игрокам полное погружение в университетскую жизнь с её сложностями и радостями.


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Скачать Being A DIK – Interlude Season 3 (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Отзывы о Being A DIK – Interlude Season 3 (18+)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 апреля 2024 14:53
Sam, скорее всего английский
0
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Sam
Sam 10 апреля 2024 11:15
Пожалуйста подскажите, а язык игры какой?
0
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