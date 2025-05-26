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Degrees of Lewdity (18+)

Degrees of Lewdity (18+) 0.5.4.9

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Версия:
0.5.4.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 094
Скриншоты
Описание

Degrees of Lewdity (18+) - это текстовая игра, предназначенная для игроков старше 18 лет. В центре внимания находится молодой студент, живущий в приюте. Различные жизненные трудности и проблемы привели его к критической ситуации, которая становится ещё более серьёзной.


Игрокам предстоит предпринять разнообразные шаги, чтобы спасти персонажа и защитить его от приближающейся бури невзгод. В игре предоставлены разнообразные пути и возможности, что обеспечивает высокую степень вариативности. Эта игра подходит для тех, кто любит самостоятельно выстраивать жизненный путь своего персонажа и принимать собственные решения.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Degrees of Lewdity (18+) v0.5.4.9 MOD APK

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Скачать Degrees of Lewdity (18+) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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