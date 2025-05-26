Degrees of Lewdity (18+) 0.5.4.9
Degrees of Lewdity (18+) - это текстовая игра, предназначенная для игроков старше 18 лет. В центре внимания находится молодой студент, живущий в приюте. Различные жизненные трудности и проблемы привели его к критической ситуации, которая становится ещё более серьёзной.
Игрокам предстоит предпринять разнообразные шаги, чтобы спасти персонажа и защитить его от приближающейся бури невзгод. В игре предоставлены разнообразные пути и возможности, что обеспечивает высокую степень вариативности. Эта игра подходит для тех, кто любит самостоятельно выстраивать жизненный путь своего персонажа и принимать собственные решения.
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Скачать Degrees of Lewdity (18+) v0.5.4.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.