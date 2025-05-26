Описание

Degrees of Lewdity (18+) - это текстовая игра, предназначенная для игроков старше 18 лет. В центре внимания находится молодой студент, живущий в приюте. Различные жизненные трудности и проблемы привели его к критической ситуации, которая становится ещё более серьёзной.





Игрокам предстоит предпринять разнообразные шаги, чтобы спасти персонажа и защитить его от приближающейся бури невзгод. В игре предоставлены разнообразные пути и возможности, что обеспечивает высокую степень вариативности. Эта игра подходит для тех, кто любит самостоятельно выстраивать жизненный путь своего персонажа и принимать собственные решения.