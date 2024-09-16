Описание

Astreon (18+) — захватывающий визуальный роман, переносящий вас в недалекое будущее, где технологии достигли невероятных высот. Однако этот прорыв так напугал общественность, что мир погрузился в хаос. Одни стремятся стереть следы технологического успеха, другие — использовать его в своих целях, что приводит к кровопролитной войне. Главный герой, измотанный сражениями, решает скрыться со своей семьей в тихом городке, но судьба готовит ему новые испытания.





Спустя годы спокойной жизни сын героя неожиданно появляется на пороге дома с известием, которое меняет всё. Главный герой вынужден вновь вернуться к былому ремеслу и стать ключевой фигурой в новом витке противостояния. Astreon (18+) обещает глубокий сюжет, полный интриг, неожиданных поворотов и эмоциональных моментов, которые затянут вас в уникальный мир технологий, конфликтов и поиска истины.