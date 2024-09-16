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Astreon (18+)

Astreon (18+) 0.1.5

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Версия:
0.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 726 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 664
Скриншоты
Описание

Astreon (18+) — захватывающий визуальный роман, переносящий вас в недалекое будущее, где технологии достигли невероятных высот. Однако этот прорыв так напугал общественность, что мир погрузился в хаос. Одни стремятся стереть следы технологического успеха, другие — использовать его в своих целях, что приводит к кровопролитной войне. Главный герой, измотанный сражениями, решает скрыться со своей семьей в тихом городке, но судьба готовит ему новые испытания.


Спустя годы спокойной жизни сын героя неожиданно появляется на пороге дома с известием, которое меняет всё. Главный герой вынужден вновь вернуться к былому ремеслу и стать ключевой фигурой в новом витке противостояния. Astreon (18+) обещает глубокий сюжет, полный интриг, неожиданных поворотов и эмоциональных моментов, которые затянут вас в уникальный мир технологий, конфликтов и поиска истины.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Astreon (18+) v0.1.5 MOD APK

Скачать Astreon (18+) 726 Мб Ссылка 2 726 Мб
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Старые версии Astreon (18+)
Version Prologe Version Ch.1 v.0.1 Version TG Ch.1 v.0.1 Version TG Prologe


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Astreon (18+)


Комментарии (1)
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ПСМ
ПСМ 16 сентября 2024 22:51
Отличная анимация лица в катсценах
+1
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