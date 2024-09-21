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Hikari: First Interlude (18+)

Hikari: First Interlude (18+) 0.02.13b

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Версия:
0.02.13b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 294 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 184
Скриншоты
Описание

Hikari: First Interlude приглашает вас в интригующий космический мир, где вам предстоит познакомиться с тремя уникальными персонажами, готовыми стать вашими возлюбленными. Каждая из них обладает своей тайной: Сасайаки, принцесса-вор, скрывающая свои истинные намерения; Цуки, преданный слуга из мира неживых, чья жизнь зависит от вашей сущности; и сама Хикари, таинственная героиня с неопределённым прошлым, которое остается загадкой для всех, включая её саму.


Вы оказываетесь на борту MFV Aquilla, старого грузового парома, где опасности и соблазны окружают на каждом шагу. Этот корабль под контролем коварного капитана, обладающего абсолютной властью над всеми его обитателями. Сможете ли вы освободить Хикари и её подруг от контроля капитана или рискуете потерять их навсегда?


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Hikari: First Interlude (18+) v0.02.13b MOD APK

Скачать Hikari: First Interlude (18+) 294 Мб Ссылка 2 294 Мб
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Старые версии Hikari: First Interlude (18+)
Version 0.01.02b Version 0.02.06b Version TG 0.02.06b Version TG 0.01.02b


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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