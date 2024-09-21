Описание

Hikari: First Interlude приглашает вас в интригующий космический мир, где вам предстоит познакомиться с тремя уникальными персонажами, готовыми стать вашими возлюбленными. Каждая из них обладает своей тайной: Сасайаки, принцесса-вор, скрывающая свои истинные намерения; Цуки, преданный слуга из мира неживых, чья жизнь зависит от вашей сущности; и сама Хикари, таинственная героиня с неопределённым прошлым, которое остается загадкой для всех, включая её саму.





Вы оказываетесь на борту MFV Aquilla, старого грузового парома, где опасности и соблазны окружают на каждом шагу. Этот корабль под контролем коварного капитана, обладающего абсолютной властью над всеми его обитателями. Сможете ли вы освободить Хикари и её подруг от контроля капитана или рискуете потерять их навсегда?