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Forgotten Cove (18+)

Forgotten Cove (18+) 0.080

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Версия:
0.080
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 847 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 328
Скриншоты
Описание

Forgotten Cove — это захватывающая игра о выживании, где игроки вместе с главным героем Максвеллом оказываются на таинственном острове после поспешного бегства. Жизнь Максвелла, арендатора в доме супругов Маргарет и Майкла, кажется спокойной, пока неожиданная угроза не заставляет их сорваться с места. Пока Маргарет готовит обед, а Максвелл расслабляется, в дом врывается Майкл с тревожным сообщением: за ними идут враги, и времени на сборы нет.


Оказавшись на уединенном острове, героям предстоит использовать все свои навыки для выживания. Исследуйте остров, находите ресурсы, стройте убежища и разгадывайте тайны, скрытые в Forgotten Cove. Сможет ли Максвелл преодолеть трудности и раскрыть, кто же эти таинственные враги, и почему они за ним охотятся?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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