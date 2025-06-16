Описание

Forgotten Cove — это захватывающая игра о выживании, где игроки вместе с главным героем Максвеллом оказываются на таинственном острове после поспешного бегства. Жизнь Максвелла, арендатора в доме супругов Маргарет и Майкла, кажется спокойной, пока неожиданная угроза не заставляет их сорваться с места. Пока Маргарет готовит обед, а Максвелл расслабляется, в дом врывается Майкл с тревожным сообщением: за ними идут враги, и времени на сборы нет.





Оказавшись на уединенном острове, героям предстоит использовать все свои навыки для выживания. Исследуйте остров, находите ресурсы, стройте убежища и разгадывайте тайны, скрытые в Forgotten Cove. Сможет ли Максвелл преодолеть трудности и раскрыть, кто же эти таинственные враги, и почему они за ним охотятся?