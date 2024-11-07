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Obese Factory (18+)

Obese Factory (18+) 0.40

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Версия:
0.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 975
Скриншоты
Описание

Obese Factory — визуальный роман с элементами интерактивного сюжета, где вы берете на себя роль ученого, работающего на секретный военно-промышленный институт, Obese Factory. Вас пригласили раскрыть тайны, связанные с ожирением, но истинные цели вашей работы остаются неясными. Вся эта загадочная миссия, окруженная атмосферой интриг и научных экспериментов, поднимает много вопросов — в чем заключается ваша роль и что на самом деле стоит за исследованиями?


По мере погружения в проект, вы столкнетесь с выбором, который определит судьбу ваших исследований и разгадает секреты института. Ваши решения и методы исследования повлияют не только на ваш успех, но и на общее развитие сюжета.


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Скачать Obese Factory (18+) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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