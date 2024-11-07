Версия:
0.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 975
Описание
Obese Factory — визуальный роман с элементами интерактивного сюжета, где вы берете на себя роль ученого, работающего на секретный военно-промышленный институт, Obese Factory. Вас пригласили раскрыть тайны, связанные с ожирением, но истинные цели вашей работы остаются неясными. Вся эта загадочная миссия, окруженная атмосферой интриг и научных экспериментов, поднимает много вопросов — в чем заключается ваша роль и что на самом деле стоит за исследованиями?
По мере погружения в проект, вы столкнетесь с выбором, который определит судьбу ваших исследований и разгадает секреты института. Ваши решения и методы исследования повлияют не только на ваш успех, но и на общее развитие сюжета.
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