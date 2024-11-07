Описание

Obese Factory — визуальный роман с элементами интерактивного сюжета, где вы берете на себя роль ученого, работающего на секретный военно-промышленный институт, Obese Factory. Вас пригласили раскрыть тайны, связанные с ожирением, но истинные цели вашей работы остаются неясными. Вся эта загадочная миссия, окруженная атмосферой интриг и научных экспериментов, поднимает много вопросов — в чем заключается ваша роль и что на самом деле стоит за исследованиями?





По мере погружения в проект, вы столкнетесь с выбором, который определит судьбу ваших исследований и разгадает секреты института. Ваши решения и методы исследования повлияют не только на ваш успех, но и на общее развитие сюжета.