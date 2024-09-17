Описание

A Wife's Life (18+) — проект для взрослой аудитории, где игровой процесс построен на общении в мессенджере, взаимодействии с браузерами и использования различных программ для выполнения задач и прохождения мини-игр. Здесь предусмотрена вариативность выбора, позволяющая поклонникам жанра направлять историю по тому пути, который они считают нужным. Масштаб игры, ее продолжительность и разнообразие геймплея точно придутся по вкусу всем любителям глубоких сюжетов.





В центре истории — семейная пара, которая после переезда в новый город столкнулась с финансовыми трудностями. В поисках дополнительного заработка им приходится рассматривать различные варианты, иногда самые неожиданные и нестандартные. Исследуйте мир новых возможностей, помогая героям справиться с вызовами и принимать непростые решения на этом пути.