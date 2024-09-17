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A Wifes Life (18+)

A Wifes Life (18+) 0.9.0

Направляйте героев через жизненные испытания и нестандартные решения
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Версия:
0.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 082
Скриншоты
Описание

A Wife's Life (18+) — проект для взрослой аудитории, где игровой процесс построен на общении в мессенджере, взаимодействии с браузерами и использования различных программ для выполнения задач и прохождения мини-игр. Здесь предусмотрена вариативность выбора, позволяющая поклонникам жанра направлять историю по тому пути, который они считают нужным. Масштаб игры, ее продолжительность и разнообразие геймплея точно придутся по вкусу всем любителям глубоких сюжетов.


В центре истории — семейная пара, которая после переезда в новый город столкнулась с финансовыми трудностями. В поисках дополнительного заработка им приходится рассматривать различные варианты, иногда самые неожиданные и нестандартные. Исследуйте мир новых возможностей, помогая героям справиться с вызовами и принимать непростые решения на этом пути.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать A Wifes Life (18+) v0.9.0 MOD APK

Скачать A Wifes Life (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Старые версии A Wifes Life (18+)
Version 0.5.0 Version 0.5.5 Version 0.6.5 Version TG 0.6.5 Version TG 0.5.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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