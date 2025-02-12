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Landlord & The Tenants (18+)

Landlord & The Tenants (18+) Final

Погрузитесь в провокационное интерактивное приключение с глубокими выборами и последствиями
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
176
Скриншоты
Описание

Landlord & the Tenants предлагает вам взять на себя управление домом вашего дяди, пока он путешествует по миру, и предоставить жильё группе женщин, чтобы заработать средства. По мере развития сюжета перед вами встаёт выбор, как строить отношения с арендатками. Будете ли вы истинным джентльменом, способным завоевать их сердца и вызвать чувства любви, или выберете более рискованный путь, где ваши тайные наблюдения и запретные поступки остаются незамеченными? Или, может быть, вы решите вести себя неадекватно, что приведёт к радикальным изменениям в характере и поведении обитательниц дома? Игра разделена на три сюжетных линии – «Джентльмен», «Извращенец» и «Придурок» – каждая из которых предлагает уникальный взгляд на отношения, власть и страсть.


Погрузитесь в мир зрелых тем, где каждое принятое вами решение влияет на ход событий и судьбу всех участников истории. Здесь границы между любовью, контролем и соблазном стираются, а ваши действия определяют, какие тайны и чувства всплывут на поверхность. Landlord & the Tenants – это игра, которая бросает вызов традиционным нормам и открывает новые возможности для исследования сложных взаимоотношений. Приготовьтесь к насыщенному эмоциональному путешествию, где ваши выборы станут ключом к пониманию истинных желаний и секретов, скрытых в глубинах человеческой природы.


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Скачать Landlord & The Tenants (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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