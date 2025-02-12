Описание

Landlord & the Tenants предлагает вам взять на себя управление домом вашего дяди, пока он путешествует по миру, и предоставить жильё группе женщин, чтобы заработать средства. По мере развития сюжета перед вами встаёт выбор, как строить отношения с арендатками. Будете ли вы истинным джентльменом, способным завоевать их сердца и вызвать чувства любви, или выберете более рискованный путь, где ваши тайные наблюдения и запретные поступки остаются незамеченными? Или, может быть, вы решите вести себя неадекватно, что приведёт к радикальным изменениям в характере и поведении обитательниц дома? Игра разделена на три сюжетных линии – «Джентльмен», «Извращенец» и «Придурок» – каждая из которых предлагает уникальный взгляд на отношения, власть и страсть.





Погрузитесь в мир зрелых тем, где каждое принятое вами решение влияет на ход событий и судьбу всех участников истории. Здесь границы между любовью, контролем и соблазном стираются, а ваши действия определяют, какие тайны и чувства всплывут на поверхность. Landlord & the Tenants – это игра, которая бросает вызов традиционным нормам и открывает новые возможности для исследования сложных взаимоотношений. Приготовьтесь к насыщенному эмоциональному путешествию, где ваши выборы станут ключом к пониманию истинных желаний и секретов, скрытых в глубинах человеческой природы.