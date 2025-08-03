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New Perspective (18+)

New Perspective (18+) Demo

Новое видение студенческой жизни: визуальный роман о переменах и открытиях
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
90
Скриншоты
Описание

New Perspective — это уникальный визуальный роман для взрослых, действие которого разворачивается в университете. Наш главный герой, уже второй год погружённый в привычную рутину студенческой жизни, внезапно сталкивается с непонятными изменениями в поведении окружающих. Его ежедневные заботы и рутинные мысли о бакалаврской диссертации уступают место недавним открытиям и новой перспективе, когда мир вокруг начинает наполняться возможностями, о которых он и не подозревал. Каждый новый день приносит свежие вызовы и решения, заставляя задуматься: может, проблема не в людях, а в том, как мы воспринимаем их действия?


На пороге третьего года обучения герой переживает неделю, полную неожиданных событий и перемен. В этой истории вам предстоит исследовать тонкие грани человеческих отношений, сталкиваться с неожиданными поворотами судьбы и выбирать, как реагировать на изменившийся мир. Откройте для себя, как даже в привычной среде могут возникнуть новые возможности, и позвольте New Perspective вдохновить вас на переосмысление своего пути в университете.


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Скачать New Perspective (18+) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб
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