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Short Stories Collection (18+)

Short Stories Collection (18+) 1.8

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Версия:
1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 362 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 457
Скриншоты
Описание

Short Stories Collection — это увлекательная антология мини-историй, созданная благодаря щедрости спонсоров, которые не только финансировали эти истории, но и дали разрешение на загрузку проекта в сеть, чтобы каждый мог насладиться ими. Эта коллекция предлагает разнообразные сюжеты и жанры, погружая игроков в уникальные миры, каждый из которых был тщательно разработан в ответ на заказы спонсоров.


Проект будет постоянно обновляться по мере того, как новые истории добавляются благодаря новым заказам. Это означает, что каждый раз, возвращаясь к игре, вы можете открыть для себя что-то новое и увлекательное. Коллекция предлагает не только чтение мини-историй, но и возможность насладиться разнообразными игровыми механиками, которые делают каждый сюжет по-настоящему живым и интерактивным.


Для тех, кто любит короткие, но насыщенные истории, Short Stories Collection станет идеальным выбором. Игра продолжает развиваться, и каждый новый заказ приносит с собой свежие сюжеты и идеи, что делает проект живым и постоянно меняющимся. Наслаждайтесь этими мини-шедеврами и следите за новыми историями, которые будут добавляться в коллекцию.


Информация о модах

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Скачать Short Stories Collection (18+) v1.8 MOD APK

Скачать Short Stories Collection (18+) 362 Мб Ссылка 2 362 Мб
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Старые версии Short Stories Collection (18+)
Version 1.6 Version 1.7 Version TG 1.7


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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