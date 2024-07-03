Описание

House of Shinobi — это захватывающая игра, действие которой разворачивается спустя несколько лет после опустошительной войны синоби, оставившей глубокий след на вашем родном городе. Вы оказываетесь в роли главного героя, живущего в одном доме с (Хозяйкой)* и (Соседом по комнате)*, когда мир синоби начинает претерпевать серьезные изменения. Под влиянием империалистических идеалов, мир, который когда-то вы знали, трансформируется в нечто новое и опасное. Перед вами встаёт сложный выбор: как поступить, если вам внезапно предоставят возможность действовать по своему усмотрению?





Игра House of Shinobi предлагает вам проложить свой уникальный путь через мир, который правит насилие и кровь. В этом мире каждое ваше решение имеет последствия, и от вас зависит, как будет развиваться сюжет. Выбор между доблестью и ненавистью станет ключевым моментом вашего приключения. Защитите ли вы тех, кого любите, оставив за собой светлый след, или поддадитесь тьме и отдадите себя на волю взаимной ненависти?





House of Shinobi — это игра выбора, где судьба мира синоби находится в ваших руках. Каждое действие, каждое решение приближает вас к одной из многочисленных концовок, и только вам решать, каким будет финал этой истории. Ваш путь может стать легендой о чести и долге, или же кровавой эпопеей о предательстве и разрушении. Выбор за вами.