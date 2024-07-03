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House of Shinobi (18+)

House of Shinobi (18+) 0.17d

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Версия:
0.17d
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 675 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 584
Скриншоты
Описание

House of Shinobi — это захватывающая игра, действие которой разворачивается спустя несколько лет после опустошительной войны синоби, оставившей глубокий след на вашем родном городе. Вы оказываетесь в роли главного героя, живущего в одном доме с (Хозяйкой)* и (Соседом по комнате)*, когда мир синоби начинает претерпевать серьезные изменения. Под влиянием империалистических идеалов, мир, который когда-то вы знали, трансформируется в нечто новое и опасное. Перед вами встаёт сложный выбор: как поступить, если вам внезапно предоставят возможность действовать по своему усмотрению?


Игра House of Shinobi предлагает вам проложить свой уникальный путь через мир, который правит насилие и кровь. В этом мире каждое ваше решение имеет последствия, и от вас зависит, как будет развиваться сюжет. Выбор между доблестью и ненавистью станет ключевым моментом вашего приключения. Защитите ли вы тех, кого любите, оставив за собой светлый след, или поддадитесь тьме и отдадите себя на волю взаимной ненависти?


House of Shinobi — это игра выбора, где судьба мира синоби находится в ваших руках. Каждое действие, каждое решение приближает вас к одной из многочисленных концовок, и только вам решать, каким будет финал этой истории. Ваш путь может стать легендой о чести и долге, или же кровавой эпопеей о предательстве и разрушении. Выбор за вами.


Информация о модах
  • Разблокирована полная версия
  • Добавлена разблокировка Pateron
    ЧИТ КОД: HZ18TX88
    Код поддержки: YPN678G0ON_Xp


Как обойти Pateron?

Переименуйте файл из txt в .rpy.

Затем создайте новую папку, которую вы видите ниже:


/Android/data/hos.apk/files/game/zgame/functions.rpy


После этого он снова попросит вас ввести код, но вместо этого введите любой код, который вы хотите, он будет принят как код. 

Должно работать и в будущих версиях.

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Скачать House of Shinobi (18+) v0.17d MOD APK

Скачать House of Shinobi (18+) 675 Мб Ссылка 2 675 Мб Pateron Patch 675 Мб Pateron Patch (Ссылка 2) 675 Мб
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Старые версии House of Shinobi (18+)
Version 0.12b Version 0.15 Version TG 0.15 Version TG 0.12b


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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