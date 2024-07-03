House of Shinobi — это захватывающая игра, действие которой разворачивается спустя несколько лет после опустошительной войны синоби, оставившей глубокий след на вашем родном городе. Вы оказываетесь в роли главного героя, живущего в одном доме с (Хозяйкой)* и (Соседом по комнате)*, когда мир синоби начинает претерпевать серьезные изменения. Под влиянием империалистических идеалов, мир, который когда-то вы знали, трансформируется в нечто новое и опасное. Перед вами встаёт сложный выбор: как поступить, если вам внезапно предоставят возможность действовать по своему усмотрению?
Игра House of Shinobi предлагает вам проложить свой уникальный путь через мир, который правит насилие и кровь. В этом мире каждое ваше решение имеет последствия, и от вас зависит, как будет развиваться сюжет. Выбор между доблестью и ненавистью станет ключевым моментом вашего приключения. Защитите ли вы тех, кого любите, оставив за собой светлый след, или поддадитесь тьме и отдадите себя на волю взаимной ненависти?
House of Shinobi — это игра выбора, где судьба мира синоби находится в ваших руках. Каждое действие, каждое решение приближает вас к одной из многочисленных концовок, и только вам решать, каким будет финал этой истории. Ваш путь может стать легендой о чести и долге, или же кровавой эпопеей о предательстве и разрушении. Выбор за вами.
- Разблокирована полная версия
- Добавлена разблокировка Pateron
ЧИТ КОД: HZ18TX88
Код поддержки: YPN678G0ON_Xp
Как обойти Pateron?
Переименуйте файл из txt в .rpy.
Затем создайте новую папку, которую вы видите ниже:
/Android/data/hos.apk/files/game/zgame/functions.rpy
После этого он снова попросит вас ввести код, но вместо этого введите любой код, который вы хотите, он будет принят как код.
Должно работать и в будущих версиях.
Скачать House of Shinobi (18+) v0.17d MOD APK
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