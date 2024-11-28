Версия:
0.9.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 638 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
18 422
Описание
The Fall of Galadriel - это фантазийная игра, где игроки погружаются в мир Средиземья, вдохновленный классической литературой. Вам предстоит исследовать темные уголки этого мира, разгадывать тайны и влиять на судьбы персонажей. Погружаясь в интригующую историю, игроки могут взаимодействовать с различными персонажами и раскрывать скрытые секреты, открывающие новые возможности для развития сюжета.
Вас ждут напряженные приключения, где каждое ваше действие имеет значение. Откройте для себя неожиданные повороты в знакомой вселенной и испытайте себя в мире, полном магии и древних тайн. Какое наследие оставите вы, решая судьбы этого волшебного мира?
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