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The Fall of Galadriel (18+)

The Fall of Galadriel (18+) 0.9.3

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Версия:
0.9.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 638 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
18 422
Скриншоты
Описание

The Fall of Galadriel - это фантазийная игра, где игроки погружаются в мир Средиземья, вдохновленный классической литературой. Вам предстоит исследовать темные уголки этого мира, разгадывать тайны и влиять на судьбы персонажей. Погружаясь в интригующую историю, игроки могут взаимодействовать с различными персонажами и раскрывать скрытые секреты, открывающие новые возможности для развития сюжета.


Вас ждут напряженные приключения, где каждое ваше действие имеет значение. Откройте для себя неожиданные повороты в знакомой вселенной и испытайте себя в мире, полном магии и древних тайн. Какое наследие оставите вы, решая судьбы этого волшебного мира?


Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Fall of Galadriel (18+) v0.9.3 MOD APK

Скачать The Fall of Galadriel (18+) 638 Мб Ссылка 2 638 Мб
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Старые версии The Fall of Galadriel (18+)
Version 0.3.0 Version 0.4.1 Version 0.6.0 Version 0.7.0 Version 0.8.0 Version TG 0.8.0 Version TG 0.7.0 Version TG 0.6.0 Version TG 0.4.1 Version TG 0.3.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о The Fall of Galadriel (18+)


Комментарии (1)
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laroche
laroche 28 ноября 2024 19:36
Скачивал одну игру, а установка другойlaroche, 29.11.24 Up. В общем с телеги, сайта и с других ссылок, the fall of galadriel не скачитваеться, вместо этой игры шлак EOFA. Рукожопам большое 🙏
+2
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