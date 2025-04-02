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My Milly (18+)

My Milly (18+) 0.8 Beta1

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Версия:
0.8 Beta1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 664
Скриншоты
Описание

Если вам восемнадцать или больше и у вас нет времени на долгие игры, вам обязательно стоит ознакомиться с этой визуальной новеллой. My Milly, игра от дизайнера, представившего вам Noxian Nights, создана для геймеров, которые хотят отвлечься от других проектов и заняться своими персонажами Sims.


Наслаждайтесь полноценным сюжетом, сложными отношениями и потрясающей графикой менее чем за час игрового времени. My Milly — это идеальный способ провести время между встречами или сразу после ужина. My Milly — лучший проект для геймеров, которые хотят воплотить в жизнь свои фантазии с помощью визуальных новелл, таких как игра, действие которой происходит в современной Америке, где они могут влиять на развитие истории своими решениями.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать My Milly (18+) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб
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