Описание

Готовы ли вы спасти родной город от преступности и коррупции? Присоединяйтесь к Слутерелле, смелому и развратному рыцарю, который отправляется в эпический квест, полный дерзких приключений, высококачественной рисованной графики и элементов ролевой игры!



Sluterella: Boobs and Honor (The Lewd Knight) (18+) — игра для взрослых, созданная специально для смелых и смелых. Благодаря полноценному сюжету, возможностям развития и захватывающим элементам RPG вы обязательно отправитесь в захватывающее путешествие со Sluterella!





Погрузитесь в увлекательный мир Слутереллы и присоединитесь к ней в ее миссии по спасению родного города от злых сил. Вскоре вы обнаружите, что на карту поставлено нечто большее, чем просто спасение маленькой деревни; ваше мужество будет действительно проверено, когда вы примете вызовы, поставленные перед вами!