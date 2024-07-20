Project B — это визуальная новелла с интерактивными элементами, погружающая игроков в необычную и увлекательную историю. В центре сюжета — история пчелы о кукушении, представленная через яркие и выразительные иллюстрации.





Игрокам предстоит взаимодействовать с миром игры, принимая решения, которые будут влиять на развитие сюжета. Ключевую роль в повествовании играет красивая девушка, чьи действия и отношения с другими персонажами создают множество захватывающих и неожиданных ситуаций.





Project B предлагает богатый визуальный опыт и глубокий, многослойный сюжет. Игра сочетает элементы романтики и драмы с интерактивными функциями, позволяя игрокам полностью погрузиться в атмосферу и насладиться уникальной историей, где каждый выбор имеет значение.