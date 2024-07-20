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Project B (18+)

Project B (18+) Demo

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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
178

Project B — это визуальная новелла с интерактивными элементами, погружающая игроков в необычную и увлекательную историю. В центре сюжета — история пчелы о кукушении, представленная через яркие и выразительные иллюстрации.


Игрокам предстоит взаимодействовать с миром игры, принимая решения, которые будут влиять на развитие сюжета. Ключевую роль в повествовании играет красивая девушка, чьи действия и отношения с другими персонажами создают множество захватывающих и неожиданных ситуаций.


Project B предлагает богатый визуальный опыт и глубокий, многослойный сюжет. Игра сочетает элементы романтики и драмы с интерактивными функциями, позволяя игрокам полностью погрузиться в атмосферу и насладиться уникальной историей, где каждый выбор имеет значение.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Project B (18+) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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