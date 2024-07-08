android-1.ru / Игры / Эротические игры / Sakura Agent (18+)
Sakura Agent (18+)

Sakura Agent (18+) Final

0
0
Скачать (282 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 282 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
220

Sakura Agent — это захватывающая игра, где вы берете на себя роль Акиры, агента секретной организации, защищающей мир от вторжений. Странные существа из другого измерения вторгаются в его мир, сея хаос и разрушения повсюду. Сможет ли Акира, вместе со своим верным помощником и недавно назначенным новичком, преодолеть эту угрозу, которая ставит под угрозу саму цивилизацию?


В Sakura Agent игрокам предстоит погрузиться в динамичный мир, полный опасностей и тайн. Вас ждут напряженные сражения с межпространственными существами, где каждая битва требует стратегического мышления и быстрых решений. Работа в команде с напарником и новичком добавляет глубину игровому процессу, позволяя использовать различные навыки и тактики для победы над врагами.


Игра сочетает элементы экшена и стратегии с увлекательным сюжетом, который держит в напряжении до самого конца. Sakura Agent предлагает игрокам уникальный опыт, полный неожиданностей и вызовов. Сможете ли вы защитить мир от загадочных вторжений и сохранить цивилизацию? Ваши действия и решения определят исход этой эпической истории.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Sakura Agent (18+) Final взлом

Скачать Sakura Agent (18+) 282 Мб Ссылка 2 282 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Mushoku Harem (18+)
Mushoku Harem (18+)
Версия: Alpha v0.2
TiddyTown (18+)
TiddyTown (18+)
Версия: 0.1
The Lord of Time (18+)
The Lord of Time (18+)
Версия: 1.0
Little Sister: New Era (18+)
Little Sister: New Era (18+)
Версия: 0.02a
Karen, WTF?! (18+)
Karen, WTF?! (18+)
Версия: 1.0
My Lovely Blood (18+)
My Lovely Blood (18+)
Версия: 1.0 TRIAL
Lewd Lore: Isekai Fantasy (18+)
Lewd Lore: Isekai Fantasy (18+)
Версия: 0.2A
Lustful Lands (18+)
Lustful Lands (18+)
Версия: 1.0 Demo

Отзывы о Sakura Agent (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив