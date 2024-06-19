android-1.ru / Игры / Эротические игры / Mushoku Harem (18+)
Mushoku Harem (18+)

Mushoku Harem (18+) Alpha v0.2

0
1
Скачать (555 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
Alpha v0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 555 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
202

Mushoku Harem — это захватывающая игра, действие которой происходит в мире Мушоку Тенсей после событий основной истории. Главный герой, Руди, случайно сталкивается с новым Богом-Человеком, и его реакция на это событие будет зависеть только от вас. Как вы решите развивать сюжет? Будете ли вы строить армию для борьбы с новым Богом-Человеком, игнорировать его и наслаждаться созданием гарема, или станете стремиться к личному усилению, выполняя миссии для заработка и улучшения своих характеристик? Выбор за вами, и вы можете делать всё, что захотите.


Если вы выберете путь создания гарема, вам предстоит продвигаться по сюжету, участвуя в битвах с боссами и выполняя различные задания. Это откроет возможность для романтических отношений с дамами, которых вы встретите на своем пути. Игра предоставляет богатые возможности для взаимодействия и развития отношений, делая каждый выбор значимым.


Mushoku Harem предлагает игрокам свободу действий в захватывающем мире, где вы можете решать, каким путем идти. Постройте свою армию, наслаждайтесь романтикой или станьте сильнее и богаче, выполняя миссии. Всё зависит от вас, и каждая линия сюжета предлагает уникальные испытания и награды.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Mushoku Harem (18+) Alpha v0.2 взлом

Скачать Mushoku Harem (18+) 555 Мб Ссылка 2 555 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
TiddyTown (18+)
TiddyTown (18+)
Версия: 0.1
The Lord of Time (18+)
The Lord of Time (18+)
Версия: 1.0
Little Sister: New Era (18+)
Little Sister: New Era (18+)
Версия: 0.02a
Karen, WTF?! (18+)
Karen, WTF?! (18+)
Версия: 1.0
My Lovely Blood (18+)
My Lovely Blood (18+)
Версия: 1.0 TRIAL
Lewd Lore: Isekai Fantasy (18+)
Lewd Lore: Isekai Fantasy (18+)
Версия: 0.2A
Lustful Lands (18+)
Lustful Lands (18+)
Версия: 1.0 Demo
Breed (18+)
Breed (18+)
Версия: 0.1

Отзывы о Mushoku Harem (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив