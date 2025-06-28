Описание

Summer Breeze - это захватывающая повесть о любви, лжи и искуплении, которая переносит игрока в роль 19-летнего студента колледжа, возвращающегося домой после года отсутствия. В его сердце всё ещё живут муки детской влюбленности, но то, что начинается как обычные летние каникулы, быстро превращается в мрачное приключение.





Игрок будет раскрывать слои захватывающей истории, где новые лица и загадочные события запутывают его судьбу. Внезапно его любовь оказывается главным подозреваемым в убийстве, которое потрясает основы острова. В мире, где коррупция, игры с обвинениями и судьбоносные решения становятся повседневностью, игроку предстоит стремиться очистить имя своей возлюбленной и защитить свою семью от тисков ложных обвинений.