Summer Breeze - это захватывающая повесть о любви, лжи и искуплении, которая переносит игрока в роль 19-летнего студента колледжа, возвращающегося домой после года отсутствия. В его сердце всё ещё живут муки детской влюбленности, но то, что начинается как обычные летние каникулы, быстро превращается в мрачное приключение.
Игрок будет раскрывать слои захватывающей истории, где новые лица и загадочные события запутывают его судьбу. Внезапно его любовь оказывается главным подозреваемым в убийстве, которое потрясает основы острова. В мире, где коррупция, игры с обвинениями и судьбоносные решения становятся повседневностью, игроку предстоит стремиться очистить имя своей возлюбленной и защитить свою семью от тисков ложных обвинений.
v0.3
– Более глубокая проработка персонажей
– Темные, мрачные темы
– Более кинематографичное повествование
– Улучшенный звук, анимации и общая полировка
Что нового?
– Новые варианты выбора и развилки
– Исправленный английский и более гладкий текст
– Эмоциональная глубина, мрачные откровения и, да, жаркие моменты
– Повышенное качество производства
Скачать Summer Breeze (18+) v0.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.