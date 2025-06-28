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Summer Breeze (18+)

Summer Breeze (18+) v0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 640
Описание

Summer Breeze - это захватывающая повесть о любви, лжи и искуплении, которая переносит игрока в роль 19-летнего студента колледжа, возвращающегося домой после года отсутствия. В его сердце всё ещё живут муки детской влюбленности, но то, что начинается как обычные летние каникулы, быстро превращается в мрачное приключение.


Игрок будет раскрывать слои захватывающей истории, где новые лица и загадочные события запутывают его судьбу. Внезапно его любовь оказывается главным подозреваемым в убийстве, которое потрясает основы острова. В мире, где коррупция, игры с обвинениями и судьбоносные решения становятся повседневностью, игроку предстоит стремиться очистить имя своей возлюбленной и защитить свою семью от тисков ложных обвинений.


Информация о модах

v0.3
– Более глубокая проработка персонажей
– Темные, мрачные темы
– Более кинематографичное повествование
– Улучшенный звук, анимации и общая полировка

Что нового?
– Новые варианты выбора и развилки
– Исправленный английский и более гладкий текст
– Эмоциональная глубина, мрачные откровения и, да, жаркие моменты
– Повышенное качество производства

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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