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KOF 2001 ACA NEOGEO (Полная версия)

KOF 2001 ACA NEOGEO (Полная версия) 1.1.2

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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SNK CORPORATION
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 86 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
907

KOF 2001 ACA NeoGeo APK — это файтинг, в который можно играть на мобильных устройствах, включая iPhone, iPad и Android. Он включает 40 игровых персонажей и поддерживает до четырех игроков. В этой игре также есть множество уникальных функций, в том числе Wire Damage, инновационный стиль боя. Этот стиль включает в себя взрывоподобную атаку, которая сбивает противника с экрана и отскакивает, образуя новый путь.


Игра основана на популярной аркадной игре «Король бойцов 2001» и разработана компанией SNK. В игре представлено 40 персонажей с разными стилями боя, включая наземный, воздушный и летающий. Он также включает в себя систему выбора тактического порядка и поддерживает контроллеры Bluetooth. В игре также есть множество многопользовательских режимов, включая разделенный экран и локальный многопользовательский режим.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать KOF 2001 ACA NEOGEO (Полная версия) 1.1.2 взлом

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Скачать KOF 2001 ACA NEOGEO (Полная версия) 86 МБ Ссылка 2 86 МБ

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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