KOF 2001 ACA NeoGeo APK — это файтинг, в который можно играть на мобильных устройствах, включая iPhone, iPad и Android. Он включает 40 игровых персонажей и поддерживает до четырех игроков. В этой игре также есть множество уникальных функций, в том числе Wire Damage, инновационный стиль боя. Этот стиль включает в себя взрывоподобную атаку, которая сбивает противника с экрана и отскакивает, образуя новый путь.





Игра основана на популярной аркадной игре «Король бойцов 2001» и разработана компанией SNK. В игре представлено 40 персонажей с разными стилями боя, включая наземный, воздушный и летающий. Он также включает в себя систему выбора тактического порядка и поддерживает контроллеры Bluetooth. В игре также есть множество многопользовательских режимов, включая разделенный экран и локальный многопользовательский режим.