Описание

Если игрокам наскучили обычные игры и все выглядит не слишком впечатляюще, то переходите в Pocket Rogues: Ultimate . Эта игра подарит игрокам много интересного. Когда игроки приходят в эту игру, он будет участвовать в приключении в подземелье, полном загадок. Не только это, но и когда игроки приходят в эту игру, то, что игроки, несомненно, почувствуют, участвуя в игре, - это хардкор игры.





Сюжет игры не слишком сложен для понимания игроками; если честно, это просто. В этом мире есть очень известное подземелье, которое никто никогда полностью не исследовал. На протяжении веков сюда приезжали многие искатели приключений в надежде найти легендарные сокровища. Но только спустя много веков никто не может этого сделать, потому что все, кто приходил сюда, были мертвы. Те, кто были живы, утверждали, что видели монстров, обладающих силой, которая могла убить их мгновенно. Это заставило многих людей отказаться от намерения искать сокровища этого подземелья. Но потому, что его привлекательность настолько велика, что не все могут устоять, в том числе и вы. Если да, то приходите в игру и станьте одним из бесчисленных исследователей, приходящих в это подземелье. Но останетесь ли вы последним выжившим или одним из проигравших и потеряете здесь свою жизнь?







