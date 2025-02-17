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CATS: Crash Arena Turbo Stars (Мод меню)

CATS: Crash Arena Turbo Stars (Мод меню) 3.19

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Версия:
3.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZeptoLab
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
82 079
Скриншоты
Описание

CATS: Crash Arena Turbo Stars - захватывающая игра, где вы создаете и управляете своим собственным боевым автомобилем. В этой игре вы соревнуетесь с реальными игроками в интенсивных боях на арене. Вашей задачей является конструирование бронированного автомобиля, который способен одолеть всех соперников.


Игра предоставляет вам уникальные элементы RPG, которые позволяют настраивать и улучшать вашего робота-бойца. Выбирайте различные части и оружие, чтобы создать мощное оружие, которое поможет вам победить в битвах. Каждая деталь и оружие имеют свои уникальные характеристики, поэтому вам нужно стратегически выбирать, какие элементы использовать в бою. Основной акцент в CATS - это динамичные сражения на арене. Вы соревнуетесь с игроками со всего мира, управляя вашим автомобилем в увлекательных битвах. Ваши боевые машины будут сражаться автономно, и результат боя зависит от вашей стратегии и конструкции.


Информация о модах

Мод меню, режим бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать CATS: Crash Arena Turbo Stars (Мод меню) v3.19 MOD APK

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Скачать CATS: Crash Arena Turbo Stars (Мод меню) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб

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Отзывы о CATS: Crash Arena Turbo Stars (Мод меню)


Комментарии (9)
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Галька
Галька 13 января 2024 03:55
Можете зделать на самсунге галоксес м12 не работает просто
0
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Евгений
Евгений 4 октября 2023 17:12
Игра не запустилась honor 10i
+2
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Говно
Говно 18 августа 2022 22:18
Сделай год мод вместо етого пж
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 февраля 2022 20:22
Егор,
Не всегда сохраняется...
+3
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Егор
Егор 9 февраля 2022 16:37
Здравствуйте! Хотел бы узнать, можно ли будет ждать обновлений при этом не удаляя взлом? Очень много прогресса, не хочу терять.  
+2
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Syndicate
Syndicate 5 января 2022 07:01
Дмитрий,
Смешной, это онлайн игра, данные на сервере, хакни серв вот тебе и будет взлом ресурсов

0
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danila
danila 21 октября 2021 03:24
Урон зрабите бальшой пж
+2
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Дмитрий
Дмитрий 6 февраля 2021 14:53
Крайне раздражает это бессмертие, оно в этой игре совершенно лишнее. А то чего я ожидал (много денег) там нет, только бессмертие вам и противнику. И после этого смысл игры становится тупо перетолкать.
+35
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Rusty
Rusty 10 декабря 2020 18:34
Как открыть мод меню?
+33
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