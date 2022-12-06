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Ramboat 2 - Игры-раннеры и Шутер (Мод, Много денег)

Ramboat 2 - Игры-раннеры и Шутер (Мод, Много денег) 2.5.9

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Версия:
2.5.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Genera Indie Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 014
Скриншоты
Описание

Ramboat 2 - это захватывающий шутер, в котором игроки вновь встречаются с легендарным персонажем Рэмбо. В одиночку игрокам предстоит совершить невероятный набег и уничтожить армию Коронеля. В этом захватывающем приключении они окажутся в центре ожесточенных перестрелок, погружаясь в напряженный мир оружия и битвы. Уникальность игры заключается в том, что оружие не хранится в инвентаре, игроки должны сражаться с врагами, чтобы подобрать и модернизировать его, чтобы укрепить своего солдата.


Каждый бой в Ramboat 2 представляет собой настоящий вызов, требующий от игроков проявления всех своих навыков и умений. Враги атакуют со всех сторон, и только смелые и искусные игроки смогут выжить в этой схватке. Каждая схватка - это возможность не только выжить, но и улучшить свое оружие, чтобы быть еще более эффективными в следующих битвах.


Ramboat 2 предлагает игрокам не только захватывающие сражения, но и глубокие возможности модернизации и развития. В этом шутере каждое действие игрока имеет значение, поскольку только лучшие смогут покорить армию Коронеля и спасти день.



Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Без рекламы
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 Теги темы: Много денег

Скачать Ramboat 2 - Игры-раннеры и Шутер (Мод, Много денег) v2.5.9 MOD APK

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Скачать Ramboat 2 - Игры-раннеры и Шутер (Мод, Много денег) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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