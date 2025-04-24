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Axis & Allies 1942 Online (Встроенный кэш)

Axis & Allies 1942 Online (Встроенный кэш) 1.0.17

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Версия:
1.0.17
Требования:
Android 10 и выше
Разработчик:
Beamdog
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:20
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 853 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 416
Скриншоты
Описание

Axis & Allies 1942 Online - это игра, которая погрузит вас в атмосферу Второй мировой войны и позволит вам пережить исторические события этой эпохи. Если вы увлекаетесь историей и хотите прочувствовать ее на собственном опыте, то эта игра обязательно вас заинтересует.


В роли генерала войск вы будете управлять своими войсками на поле битвы и стремиться к победе. Это игра, где тактика играет огромную роль, и вы должны принимать взвешенные решения, чтобы одержать верх в жестоких битвах. Система игры позволяет вам воссоздать реалистичные боевые сценарии и пережить сложные времена Второй мировой войны.


Если вы готовы к вызову и хотите проверить свои стратегические навыки, Axis & Allies 1942 Online - отличный выбор для вас. Вступите в бой, разрабатывайте тактику и попробуйте изменить ход истории в этой захватывающей игре!


Информация о модах

Полная версия игры оплачена

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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