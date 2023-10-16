Special Ops: PVP шутер с друзьями (Мод, Бесплатные покупки) 3.40
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Haz LTD
Версия:
3.40
Категория:
Обновлено:
Вчера, 12:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
26
Комментарии:
0
Просмотров:
10 869
Special Ops - это динамичная мобильная игра в жанре стрелялки от первого лица, которая подчеркивает важность командной работы и быстрых рефлексов. С использованием привычной графики и дизайна, игра предоставляет игрокам интуитивно понятный интерфейс и управление, позволяя им быстро адаптироваться к боевым действиям на экране своего устройства.
Персонажи в игре отличаются визуально, что помогает игрокам мгновенно идентифицировать своих союзников и противников в ходе сражений. Такой подход уменьшает путаницу на поле боя и обеспечивает плавный игровой процесс, где игроки могут сосредоточиться на стратегии и координации с командой, чтобы добиваться успеха в каждом миссии или матче.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Бесконечные деньги
- Неограниченные наличные
- Режим бога
- Скорость игрока
- Вид камеры
МОД 2
- ТУПОЙ ВРАГ
- ЗОЛОТО НИКОГДА НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ
- БЕЗ РЕКЛАМЫ
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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