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Special Ops: PVP шутер с друзьями (Мод, Бесплатные покупки)

Special Ops: PVP шутер с друзьями (Мод, Бесплатные покупки) 3.40

26
9
Скачать (117 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Haz LTD
Версия:
3.40
Категория:
На русском / Экшен / Онлайн игры
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 117 Мб
id приложения:
com.hazar.fps
Русский язык:
Есть
Лайков:
26
Комментарии:
0
Просмотров:
10 869

Special Ops - это динамичная мобильная игра в жанре стрелялки от первого лица, которая подчеркивает важность командной работы и быстрых рефлексов. С использованием привычной графики и дизайна, игра предоставляет игрокам интуитивно понятный интерфейс и управление, позволяя им быстро адаптироваться к боевым действиям на экране своего устройства.


Персонажи в игре отличаются визуально, что помогает игрокам мгновенно идентифицировать своих союзников и противников в ходе сражений. Такой подход уменьшает путаницу на поле боя и обеспечивает плавный игровой процесс, где игроки могут сосредоточиться на стратегии и координации с командой, чтобы добиваться успеха в каждом миссии или матче.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченные наличные
  • Режим бога
  • Скорость игрока
  • Вид камеры

МОД 2

  • ТУПОЙ ВРАГ
  • ЗОЛОТО НИКОГДА НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ


 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Special Ops: PVP шутер с друзьями (Мод, Бесплатные покупки) 3.40 взлом

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MOD V1
117 Мб
MOD V2
117 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
117 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
117 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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