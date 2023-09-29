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Blades of Brim (Мод, Много денег)

Blades of Brim (Мод, Много денег) 2.20.6

7
3
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Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
SYBO Games
Версия:
2.20.6
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
id приложения:
com.sybogames.brim
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
7 641

Blades of Brim - это захватывающая игра, разработанная SYBO Games, теми же людьми, которые создали популярную игру Subway Surfers. Эта игра представляет собой классический жанр бесконечного раннера, который вдохнут новой жизни и динамичностью.


В Blades of Brim вы окажетесь в увлекательном игровом мире, где вам предстоит бежать, прыгать и уклоняться от опасностей, собирать монеты и сражаться с врагами. Однако, что делает эту игру особенной, так это уникальные и интересные игровые механики. Вы управляете могущественными героями Брима, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и навыками. Используйте их силы, чтобы справиться с врагами и преодолеть препятствия. Кроме того, в игре есть интерактивные элементы, которые позволяют вам совершать эпические атаки и маневры.


Blades of Brim предлагает вам возможность окунуться в захватывающий игровой мир и пройти через множество увлекательных приключений. Поднимитесь на вершины лидеров и попробуйте установить новые рекорды в этом захватывающем раннере.


Скриншоты

Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченное количество золота

Неограниченное количество бриллиантов

Божий режим

Многократный прыжок

 Теги темы: Много денег

Скачать Blades of Brim (Мод, Много денег) 2.20.6 взлом

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Скачать Blades of Brim (Мод, Много денег)
142 Мб
Ссылка 2
142 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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