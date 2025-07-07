Idle Barber Shop Tycoon - Business Management Game - захватывающая игра, в которой вы сможете реализовать свою мечту и стать владельцем процветающей парикмахерской. Здесь вас ждет полное управление бизнесом, от найма персонала до закупки оборудования и установления цен на услуги.
Одним из ключевых аспектов игры является обслуживание клиентов. Каждый клиент уникален и имеет свои предпочтения в области стрижек и укладок. Ваша задача - удовлетворить их запросы и обеспечить качественное обслуживание. Постепенно развивайте свою парикмахерскую, добавляйте новое оборудование и услуги, чтобы привлекать больше клиентов и увеличивать прибыль. В игре также предусмотрены достижения и награды, которые помогут вам мотивироваться и достигать новых высот в бизнесе.
Idle Barber Shop Tycoon - Business Management Game порадует вас привлекательным визуальным стилем и захватывающим игровым процессом. Если вы мечтали о собственной парикмахерской, эта игра предоставит вам уникальный шанс воплотить эту мечту в жизнь. Начните управлять своим барбершопом и достигайте успеха!
Безлимитные деньги (не уменьшаются при расходовании)
Скачать Idle Barber Shop Tycoon — Экон (Мод, Много денег) v1.1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.