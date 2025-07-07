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Idle Barber Shop Tycoon — Экон (Мод, Много денег)

Idle Barber Shop Tycoon — Экон (Мод, Много денег) v1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codigames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 473
Описание

Idle Barber Shop Tycoon - Business Management Game - захватывающая игра, в которой вы сможете реализовать свою мечту и стать владельцем процветающей парикмахерской. Здесь вас ждет полное управление бизнесом, от найма персонала до закупки оборудования и установления цен на услуги.


Одним из ключевых аспектов игры является обслуживание клиентов. Каждый клиент уникален и имеет свои предпочтения в области стрижек и укладок. Ваша задача - удовлетворить их запросы и обеспечить качественное обслуживание. Постепенно развивайте свою парикмахерскую, добавляйте новое оборудование и услуги, чтобы привлекать больше клиентов и увеличивать прибыль. В игре также предусмотрены достижения и награды, которые помогут вам мотивироваться и достигать новых высот в бизнесе.


Idle Barber Shop Tycoon - Business Management Game порадует вас привлекательным визуальным стилем и захватывающим игровым процессом. Если вы мечтали о собственной парикмахерской, эта игра предоставит вам уникальный шанс воплотить эту мечту в жизнь. Начните управлять своим барбершопом и достигайте успеха!



Информация о модах

Безлимитные деньги (не уменьшаются при расходовании)

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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Barber Shop Tycoon — Экон (Мод, Много денег) v1.1.0 MOD APK

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Скачать Idle Barber Shop Tycoon — Экон (Мод, Много денег) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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