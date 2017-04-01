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Шахтерское Поселение: idle clicker игра (Мод, Много денег)

Шахтерское Поселение: idle clicker игра (Мод, Много денег) 4.35.0

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FunVenture - Idle Clicker Games
Версия:
4.35.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 211 Мб
id приложения:
eu.funventure.idle.miners.settlement.village.tycoon.pets.keeper
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
2
Просмотров:
8 947

Шахтерское Поселение - это увлекательная игра-кликер, которая позволяет вам отдохнуть и насладиться тихой атмосферой, исследуя загадочные карьеры и восстанавливая заброшенную деревню. В этой игре вам предстоит выполнять разнообразные задачи, собирать ресурсы, исследовать природу и постепенно оживлять деревню. Графика игры выполнена в простом и ярком стиле, создавая приятную атмосферу для игрока. Вас перенесут в спокойный мир деревни, где можно наслаждаться природой и открытием новых мест.


Вам предстоит собирать ресурсы из лесов и пещер, а также драгоценные камни. Постепенно, с помощью собранных материалов, вы сможете восстанавливать и строить дома в деревне. Домашние животные в игре играют важную роль, так как они помогают вам автоматически выполнять задачи и собирать ресурсы. Постарайтесь разблокировать как можно больше разных питомцев, чтобы увеличить эффективность своего прогресса. Шахтерское Поселение предлагает простой, но увлекательный геймплей, который позволит вам расслабиться и насладиться процессом восстановления деревни.




Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

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МОД 2

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Скачать Шахтерское Поселение: idle clicker игра (Мод, Много денег) 4.35.0 взлом

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Скачать Шахтерское Поселение: idle clicker игра (Мод, Много денег)
211 Мб
Ссылка 2
211 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Шахтерское Поселение: idle clicker игра (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Велес
Велес 2 октября 2023 03:39
Мод сам по себе читается модерами быстро и отлетает в бан тоже
+1
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Александр
Александр 17 мая 2023 00:01
Ребят мод не работает правильно ) игра не конектит к серверу пишет что мол "возникли проблемы с подключением "
Надеюсь пофиксят
0
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