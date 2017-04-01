Шахтерское Поселение: idle clicker игра (Мод, Много денег) 4.35.0
Шахтерское Поселение - это увлекательная игра-кликер, которая позволяет вам отдохнуть и насладиться тихой атмосферой, исследуя загадочные карьеры и восстанавливая заброшенную деревню. В этой игре вам предстоит выполнять разнообразные задачи, собирать ресурсы, исследовать природу и постепенно оживлять деревню. Графика игры выполнена в простом и ярком стиле, создавая приятную атмосферу для игрока. Вас перенесут в спокойный мир деревни, где можно наслаждаться природой и открытием новых мест.
Вам предстоит собирать ресурсы из лесов и пещер, а также драгоценные камни. Постепенно, с помощью собранных материалов, вы сможете восстанавливать и строить дома в деревне. Домашние животные в игре играют важную роль, так как они помогают вам автоматически выполнять задачи и собирать ресурсы. Постарайтесь разблокировать как можно больше разных питомцев, чтобы увеличить эффективность своего прогресса. Шахтерское Поселение предлагает простой, но увлекательный геймплей, который позволит вам расслабиться и насладиться процессом восстановления деревни.
МОД 1
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- Неограниченное количество материалов
МОД 2
- МОД Меню
- Трата денег и материалов
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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