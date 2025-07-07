android-1.ru / Игры / Симуляторы / Law Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)
Law Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)

Law Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) v2.4.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.4.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codigames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 999
Описание

Law Empire Tycoon Idle Game Justice Simulator - отличный представитель категории Tapa Simulator, где игроки управляют собственной юридической фирмой. Они смогут делать самые разные вещи, которые улучшат их репутацию, а также увеличат цену, за которую они работают. Постепенно небольшой офис для нескольких юристов становится полноценной компанией, защищающей интересы клиентов. У вас будет много работы и ответственности, интересные ситуации, неожиданные повороты и очень спорные дела. Это станет проверкой их желания стать одним из лучших в юридическом мире.


Информация о модах
  • Деньги увеличиваются на траты!
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Law Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) v2.4.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Law Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Big City Wheels - Симулятор курьера (Мод, Много денег)
Big City Wheels - Симулятор курьера (Мод, Много денег)
Version: 1.61
SpongeBob’s Idle Adventures (Мод, Много денег)
SpongeBob’s Idle Adventures (Мод, Много денег)
Version: 1.115
Мой Молодой Бойфренд Отомэ (Мод, Бесплатные выборы)
Мой Молодой Бойфренд Отомэ (Мод, Бесплатные выборы)
Version: 1.1.615
GLAMM'D - Style & Fashion Dress Up Game (Мод, Без рекламы)
GLAMM'D - Style & Fashion Dress Up Game (Мод, Без рекламы)
Version: 1.9.115
Derby Stallion: Masters (Мод, Много денег)
Derby Stallion: Masters (Мод, Много денег)
Version: 1.3.0
Мой маленький рай: управление курортом (Мод, Много денег)
Мой маленький рай: управление курортом (Мод, Много денег)
Version: 3.6.1
Sealed With a Dragon’s Kiss: Otome Romance Game (Мод, Без рекламы)
Sealed With a Dragon’s Kiss: Otome Romance Game (Мод, Без рекламы)
Version: 2.1.8
Solar Smash 2 (Мод, Unlocked)
Solar Smash 2 (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.9

Отзывы о Law Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив