Описание

Law Empire Tycoon Idle Game Justice Simulator - отличный представитель категории Tapa Simulator, где игроки управляют собственной юридической фирмой. Они смогут делать самые разные вещи, которые улучшат их репутацию, а также увеличат цену, за которую они работают. Постепенно небольшой офис для нескольких юристов становится полноценной компанией, защищающей интересы клиентов. У вас будет много работы и ответственности, интересные ситуации, неожиданные повороты и очень спорные дела. Это станет проверкой их желания стать одним из лучших в юридическом мире.