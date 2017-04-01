Вы человек, который любит разводить, ухаживать и создавать свой собственный сад, а затем скачайте Bud Farm прямо сейчас, чтобы получить удовольствие. Вы будете играть за фермера, который владеет фермой, чтобы выращивать урожай, разводить домашних животных и строить фабрики, производящие продукты из ингредиентов, имеющихся на вашей ферме. Вы должны много работать, чтобы собрать урожай для продажи и заработать много денег, чтобы покупать больше урожая и строить фабрики. Игра Bud Farm: Idle Tycoon доступна на всех смартфонах и абсолютно бесплатна. После каждого повышения вы встретите много разных персонажей с разными характерами.
Idle Tycoon Free Game - это симулятор фермы с 420 предприятиями для вас. Idle Tycoon - новый игровой жанр в серии Bud Farm. В этом разделе ваша цель - настроить различные эволюции, чтобы вы могли разбогатеть, открыть новые сорта и методы и стать ужасно богатым. Игроки могут выполнять квесты, зарабатывать драгоценные камни и стрельбу для продажи, зарабатывать деньги, чтобы строить объекты и фабрики для производства продуктов. Игроки также могут продавать все свои драгоценности, а затем инвестировать в станции и категории, чтобы сделать их еще более продвинутыми. Когда вы улучшаете станции до более высокого уровня, тем больше денег вы заработаете.
1. Меню модов
2. Денежные средства увеличиваются вместо уменьшения
3. Драгоценные камни увеличиваются вместо уменьшения // Хеш-монеты в меню мод
4. Почки увеличиваются вместо уменьшения // Ликеры в меню мод
5. Неограниченное количество карт
Скачать Bud Farm: Idle Tycoon - Build Your Weed Farm (Мод, Много денег) v1.23.1 MOD APK
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