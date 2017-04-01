Описание

Вы человек, который любит разводить, ухаживать и создавать свой собственный сад, а затем скачайте Bud Farm прямо сейчас, чтобы получить удовольствие. Вы будете играть за фермера, который владеет фермой, чтобы выращивать урожай, разводить домашних животных и строить фабрики, производящие продукты из ингредиентов, имеющихся на вашей ферме. Вы должны много работать, чтобы собрать урожай для продажи и заработать много денег, чтобы покупать больше урожая и строить фабрики. Игра Bud Farm: Idle Tycoon доступна на всех смартфонах и абсолютно бесплатна. После каждого повышения вы встретите много разных персонажей с разными характерами.





Idle Tycoon Free Game - это симулятор фермы с 420 предприятиями для вас. Idle Tycoon - новый игровой жанр в серии Bud Farm. В этом разделе ваша цель - настроить различные эволюции, чтобы вы могли разбогатеть, открыть новые сорта и методы и стать ужасно богатым. Игроки могут выполнять квесты, зарабатывать драгоценные камни и стрельбу для продажи, зарабатывать деньги, чтобы строить объекты и фабрики для производства продуктов. Игроки также могут продавать все свои драгоценности, а затем инвестировать в станции и категории, чтобы сделать их еще более продвинутыми. Когда вы улучшаете станции до более высокого уровня, тем больше денег вы заработаете.