android-1.ru / Игры / Симуляторы / Bud Farm: Idle Tycoon - Build Your Weed Farm (Мод, Много денег)
Bud Farm: Idle Tycoon - Build Your Weed Farm (Мод, Много денег)

Bud Farm: Idle Tycoon - Build Your Weed Farm (Мод, Много денег) 1.23.1

2
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.23.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
LDRLY Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 067
Скриншоты
Описание

Вы человек, который любит разводить, ухаживать и создавать свой собственный сад, а затем скачайте Bud Farm прямо сейчас, чтобы получить удовольствие. Вы будете играть за фермера, который владеет фермой, чтобы выращивать урожай, разводить домашних животных и строить фабрики, производящие продукты из ингредиентов, имеющихся на вашей ферме. Вы должны много работать, чтобы собрать урожай для продажи и заработать много денег, чтобы покупать больше урожая и строить фабрики. Игра Bud Farm: Idle Tycoon доступна на всех смартфонах и абсолютно бесплатна. После каждого повышения вы встретите много разных персонажей с разными характерами.


Idle Tycoon Free Game - это симулятор фермы с 420 предприятиями для вас. Idle Tycoon - новый игровой жанр в серии Bud Farm. В этом разделе ваша цель - настроить различные эволюции, чтобы вы могли разбогатеть, открыть новые сорта и методы и стать ужасно богатым. Игроки могут выполнять квесты, зарабатывать драгоценные камни и стрельбу для продажи, зарабатывать деньги, чтобы строить объекты и фабрики для производства продуктов. Игроки также могут продавать все свои драгоценности, а затем инвестировать в станции и категории, чтобы сделать их еще более продвинутыми. Когда вы улучшаете станции до более высокого уровня, тем больше денег вы заработаете.


Информация о модах

1. Меню модов

2. Денежные средства увеличиваются вместо уменьшения

3. Драгоценные камни увеличиваются вместо уменьшения // Хеш-монеты в меню мод

4. Почки увеличиваются вместо уменьшения // Ликеры в меню мод

5. Неограниченное количество карт

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Bud Farm: Idle Tycoon - Build Your Weed Farm (Мод, Много денег) v1.23.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Bud Farm: Idle Tycoon - Build Your Weed Farm (Мод, Много денег) 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Idle Medieval Town - Tycoon (Мод, Много бриллиантов)
Idle Medieval Town - Tycoon (Мод, Много бриллиантов)
Version: 1.1.42
Idle Barber Shop Tycoon (Мод, Много денег)
Idle Barber Shop Tycoon (Мод, Много денег)
Version: 1.0.7
Шахтерское Поселение: idle clicker игра (Мод, Много денег)
Шахтерское Поселение: idle clicker игра (Мод, Много денег)
Version: 4.44.0
It’s Always Sunny: The Gang Goes Mobile (Мод, Бесплатные награды)
It’s Always Sunny: The Gang Goes Mobile (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.4.17
Days After: Зомби-апокалипсис (Мод меню)
Days After: Зомби-апокалипсис (Мод меню)
Version: 11.9.0
Endless Colonies: Idle Space Explorer (Мод, Много денег)
Endless Colonies: Idle Space Explorer (Мод, Много денег)
Version: 3.45.00
Room Smash (Мод, Без рекламы)
Room Smash (Мод, Без рекламы)
Version: 1.5.6
Street Diver (Мод, Unlocked)
Street Diver (Мод, Unlocked)
Version: 1.91

Отзывы о Bud Farm: Idle Tycoon - Build Your Weed Farm (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив