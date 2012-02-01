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Zoopolis: В мире животных (Мод, Бесплатные покупки)

Zoopolis: В мире животных (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.12

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Версия:
1.2.12
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 825
Скриншоты
Описание

В новой игре Zoopolis: В мире животных вы окунетесь в увлекательный мир, где вы станете творцом и исследователем разнообразных островов. Основной механикой игры является комбинирование двух животных, чтобы создать новых, более объемных и уникальных созданий. С помощью этой уникальной возможности вы сможете населять различные острова самыми разнообразными существами, начиная от маленьких ежиков и заканчивая плотоядными лисами.


Zoopolis: В мире животных представляет собой простой и милый кликер, который можно смело назвать таймкиллером благодаря своей расслабляющей атмосфере, понятной игровой механике и управлению одним касанием. Эта игра приятно удивит игроков всех возрастов, в том числе и самых маленьких, так как она легко усваивается и не требует дополнительного времени для освоения.


Вас ждут многочисленные яркие острова и красочные локации с потрясающими видами. Готовы ли вы отправиться на исследование всех этих прекрасных мест? Погрузитесь в увлекательный мир Zoopolis и начните свое захватывающее приключение прямо сейчас!



Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченное количество бриллиантов 

3. Без рекламы

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Для детей

Скачать Zoopolis: В мире животных (Мод, Бесплатные покупки) v1.2.12 MOD APK

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Скачать Zoopolis: В мире животных (Мод, Бесплатные покупки) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

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