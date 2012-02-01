Описание

В новой игре Zoopolis: В мире животных вы окунетесь в увлекательный мир, где вы станете творцом и исследователем разнообразных островов. Основной механикой игры является комбинирование двух животных, чтобы создать новых, более объемных и уникальных созданий. С помощью этой уникальной возможности вы сможете населять различные острова самыми разнообразными существами, начиная от маленьких ежиков и заканчивая плотоядными лисами.





Zoopolis: В мире животных представляет собой простой и милый кликер, который можно смело назвать таймкиллером благодаря своей расслабляющей атмосфере, понятной игровой механике и управлению одним касанием. Эта игра приятно удивит игроков всех возрастов, в том числе и самых маленьких, так как она легко усваивается и не требует дополнительного времени для освоения.





Вас ждут многочисленные яркие острова и красочные локации с потрясающими видами. Готовы ли вы отправиться на исследование всех этих прекрасных мест? Погрузитесь в увлекательный мир Zoopolis и начните свое захватывающее приключение прямо сейчас!



