Zombie State: Зомби шутер FPS (Мод, Много патронов) 1.1.0
Zombie State: Rogue-like FPS - это беспрецедентное погружение в мир, где с каждой новой игрой мир меняется и не предсказуем. Зомби-апокалипсис наступил, и ваша задача - выживать в этом хаосе. Любители шутеров найдут в этом проекте все, что дорого их сердцу: интенсивные перестрелки, разнообразное оружие и множество способов разделаться с живыми мертвецами.
Случайная генерация уровней гарантирует, что каждая ваша игра будет уникальной. Вам придется адаптироваться к новым сценариям и научиться выживать в различных условиях - будь то узкие городские улицы, покинутые заводы или таинственные подземелья. Особое внимание стоит уделить поиску разнообразных предметов и оружия, которые могут быть ключом к вашему выживанию.
- много здоровье
- Неограниченные боеприпасы
Информация:
включите перед входом в сцену и не используйте во время обучения.
Скачать Zombie State: Зомби шутер FPS (Мод, Много патронов) 1.1.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство