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Zombie State: Зомби шутер FPS (Мод, Много патронов)

Zombie State: Зомби шутер FPS (Мод, Много патронов) 1.1.0

6
5
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MY.GAMES B.V.
Версия:
1.1.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1 Гб
id приложения:
games.my.zombie.shooter
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
2
Просмотров:
6 405

Zombie State: Rogue-like FPS - это беспрецедентное погружение в мир, где с каждой новой игрой мир меняется и не предсказуем. Зомби-апокалипсис наступил, и ваша задача - выживать в этом хаосе. Любители шутеров найдут в этом проекте все, что дорого их сердцу: интенсивные перестрелки, разнообразное оружие и множество способов разделаться с живыми мертвецами.


Случайная генерация уровней гарантирует, что каждая ваша игра будет уникальной. Вам придется адаптироваться к новым сценариям и научиться выживать в различных условиях - будь то узкие городские улицы, покинутые заводы или таинственные подземелья. Особое внимание стоит уделить поиску разнообразных предметов и оружия, которые могут быть ключом к вашему выживанию.


Скриншоты

Информация о модах
  • много здоровье
  • Неограниченные боеприпасы


Информация:

включите перед входом в сцену и не используйте во время обучения.

 Теги темы: Много патронов

Скачать Zombie State: Зомби шутер FPS (Мод, Много патронов) 1.1.0 взлом

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Скачать Zombie State: Зомби шутер FPS (Мод, Много патронов) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Zombie State: Зомби шутер FPS (Мод, Много патронов)


Комментарии (2)
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Серый
Серый 17 мая 2024 23:38
Мододелы дебилы криворукие!!! Выкидывает на 85% загрузки
-2
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Гость влад
Гость влад 8 мая 2024 06:35
научитесь делать моды, вылетает и да проблема именно в моде, рукожопынаучитесь делать нормальные моды чтоб не вылетало
+1
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