Zombie State: Rogue-like FPS - это беспрецедентное погружение в мир, где с каждой новой игрой мир меняется и не предсказуем. Зомби-апокалипсис наступил, и ваша задача - выживать в этом хаосе. Любители шутеров найдут в этом проекте все, что дорого их сердцу: интенсивные перестрелки, разнообразное оружие и множество способов разделаться с живыми мертвецами.





Случайная генерация уровней гарантирует, что каждая ваша игра будет уникальной. Вам придется адаптироваться к новым сценариям и научиться выживать в различных условиях - будь то узкие городские улицы, покинутые заводы или таинственные подземелья. Особое внимание стоит уделить поиску разнообразных предметов и оружия, которые могут быть ключом к вашему выживанию.