Вторжение смерти - это мрачная и напряженная игра, где маленький городок оказывается захваченным нежитью. Вы, как выживший, стоите перед задачей борьбы за свою жизнь и, в конечном итоге, за попытку сбежать из этой кошмарной ситуации.
Чтобы остаться в живых, вам придется вооружиться и сразиться с зомби, которые потеряли все человеческие эмоции, оставив только бесконечный голод. В поисках спасения и шанса на выживание, вы должны также искать других выживших, с которыми можно объединить усилия. В этом мире разрушения и хаоса, сотрудничество может улучшить ваши шансы на выживание.
Но в конечном итоге, единственный истинный путь вперед заключается в том, чтобы постоянно укреплять свои навыки, пополнять свои ресурсы и проявлять упорство в борьбе. "Вторжение смерти" создает атмосферу неизбежного испытания, где каждый шаг может оказаться решающим, и вы должны быть готовыми к самым тяжелым решениям, чтобы выжить.
1. Неограниченное количество денег, коробок и очков возрождения ( при активации сделайте покупку, чтобы увидеть отражение денег, чтобы активировать коробки перед входом на ЧЕРНЫЙ РЫНОК, чтобы использовать только очки возрождения, активируйте и тратьте, после деактивации расходы могут генерировать отрицательные числа). но он активирует только возможность иметь неограниченные деньги)
2. Неограниченная энергия
3. Неограниченное количество вращений ( позволяет вам иметь неограниченное количество вращений в лотерее)
4. Режим Бога
5. Дезинтегрировать зомби ( медленно разложит всех зомби на небольшой территории)
6. Убить зомби (мгновенно убьет всех зомби на всем уровне)
7. Генерировать награды ( некоторые зомби будут постоянно генерировать награды)
8. Заморозить зомби ( заморозить всех зомби на уровне, будьте осторожны, не используйте это на уровнях миссий)
9. Неограниченная жизнь (автомобиль) (у вас будет неограниченное количество жизней на уровнях вождения автомобилей)
10. Множитель скорости 1x-30x
11. Нет рекламы
12. Замораживание пуль ( все пули замораживают некоторых зомби — включено по умолчанию) )
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