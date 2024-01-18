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Вторжение смерти (Мод, Много денег)

Вторжение смерти (Мод, Много денег) 1.2.5

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Версия:
1.2.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
JoyMore Inc
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 347
Скриншоты
Описание

Вторжение смерти - это мрачная и напряженная игра, где маленький городок оказывается захваченным нежитью. Вы, как выживший, стоите перед задачей борьбы за свою жизнь и, в конечном итоге, за попытку сбежать из этой кошмарной ситуации.


Чтобы остаться в живых, вам придется вооружиться и сразиться с зомби, которые потеряли все человеческие эмоции, оставив только бесконечный голод. В поисках спасения и шанса на выживание, вы должны также искать других выживших, с которыми можно объединить усилия. В этом мире разрушения и хаоса, сотрудничество может улучшить ваши шансы на выживание.


Но в конечном итоге, единственный истинный путь вперед заключается в том, чтобы постоянно укреплять свои навыки, пополнять свои ресурсы и проявлять упорство в борьбе. "Вторжение смерти" создает атмосферу неизбежного испытания, где каждый шаг может оказаться решающим, и вы должны быть готовыми к самым тяжелым решениям, чтобы выжить.


Информация о модах

1. Неограниченное количество денег, коробок и очков возрождения ( при активации сделайте покупку, чтобы увидеть отражение денег, чтобы активировать коробки перед входом на ЧЕРНЫЙ РЫНОК, чтобы использовать только очки возрождения, активируйте и тратьте, после деактивации расходы могут генерировать отрицательные числа). но он активирует только возможность иметь неограниченные деньги)

2. Неограниченная энергия

3. Неограниченное количество вращений ( позволяет вам иметь неограниченное количество вращений в лотерее)

4. Режим Бога

5. Дезинтегрировать зомби ( медленно разложит всех зомби на небольшой территории)

6. Убить зомби  (мгновенно убьет всех зомби на всем уровне)

7. Генерировать награды ( некоторые зомби будут постоянно генерировать награды)

8. Заморозить зомби ( заморозить всех зомби на уровне, будьте осторожны, не используйте это на уровнях миссий)

9. Неограниченная жизнь (автомобиль)  (у вас будет неограниченное количество жизней на уровнях вождения автомобилей)

10. Множитель скорости 1x-30x

11. Нет рекламы

12. Замораживание пуль ( все пули замораживают некоторых зомби — включено по умолчанию) )


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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
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Игры выживание на Андроид
 Теги темы: Много денег, Зомби, Выживание

Скачать Вторжение смерти (Мод, Много денег) v1.2.5 MOD APK

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Скачать Вторжение смерти (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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