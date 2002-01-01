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Jurassic World™: Игра (Мод, Бесплатные покупки)

Jurassic World™: Игра (Мод, Бесплатные покупки) 1.75.4

307
71
Скачать (55 Мб)
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Версия:
1.75.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ludia Inc.
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
85 920

Jurassic World: The Game предоставляет игрокам возможность погрузиться в захватывающий мир динозавров с помощью полного трехмерного графического дизайна. Этот дизайн создает виртуальный мир, который кажется реалистичным и полным творческих возможностей. Одной из главных особенностей игры является возможность наблюдать и управлять самыми величественными существами, когда-либо населявшими Землю, прямо на вашем мобильном устройстве. Динозавры будут вести себя так, как будто они настоящие, и этот реализм делает игровой мир более увлекательным и интересным для игроков.


Основной сюжет игры вращается вокруг создания и управления собственным динозаврским парком, где вам предстоит заботиться о динозаврах, развивать инфраструктуру и улучшать условия для жизни динозавров. Вы сможете собирать различные виды динозавров, ухаживать за ними и даже участвовать в сражениях, чтобы проверить их силу и навыки. Графика игры позволяет игрокам увидеть динозавров во всей их величии и красоте, а также исследовать красочные и разнообразные окружающие среды. Это создает увлекательное визуальное впечатление и погружает игроков в мир динозавров.



Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатные покупки (При покупке потеряется связь, но игра все равно сохранит то, что вы купили)
  • Не покупайте наличные в магазине «Ресурсы».


- Обязательно сначала установите Lucky Patcher, чтобы мод мог работать

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Скачать Jurassic World™: Игра (Мод, Бесплатные покупки) 1.75.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 55 Мб Лаки питчер 55 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 55 Мб Лаки питчер (Ссылка 2) 55 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Jurassic World™: Игра (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (6)
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Абдулла
Абдулла 15 мая 2023 17:07
Почему не получается зайти
+1
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Иван
Иван 24 марта 2023 17:57
Не работает не работает не работает
Магазин недоступен, все сделал как вы сказали ни че го
+9
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Алексей Хейстанин
Алексей Хейстанин 14 февраля 2022 11:55
Пишит файл не найден 
+17
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Дмитрий
Дмитрий 25 мая 2021 20:32
Почему покупки недоступны ?

+35
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Оалатктаьво
Оалатктаьво 10 февраля 2021 09:43
Я скачал и там нет взлома
+1
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Ппмпор
Ппмпор 18 декабря 2020 21:54
Обновите пожалуйсто

0
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