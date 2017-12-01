Stealth Master - Assassin Ninja Game (Мод, Много денег) 1.12.17
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames
Версия:
1.12.17
Категория:
Без интернета / Аркады / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 17:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
35
Комментарии:
0
Просмотров:
7 984
Stealth Master: Assassin Ninja — это захватывающая игра, которая ставит перед игроками задачу применить ловкость и боевую стратегию для успешного выполнения миссий. В этой игре игроки берут на себя роль ниндзя, используя свои навыки скрытности и боевых искусств для преодоления препятствий и врагов.
Основная цель игры — умело передвигаться по лабиринту уровней, чтобы найти выход и собрать улики, которые помогут в поиске сокровищ. Игрокам необходимо проявлять осторожность и изобретательность, чтобы избегать обнаружения и успешно выполнять задания.
Информация о модах
МОД 1
- Бесконечные деньги
- Отключена реклама после каждого уровня.
МОД 2
- Режим бога
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