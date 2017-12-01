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Stealth Master - Assassin Ninja Game (Мод, Много денег)

Stealth Master - Assassin Ninja Game (Мод, Много денег) 1.12.17

35
1
Скачать (107 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames
Версия:
1.12.17
Категория:
Без интернета / Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 107 Мб
id приложения:
com.stealthgame.master
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
35
Комментарии:
0
Просмотров:
7 984

Stealth Master: Assassin Ninja — это захватывающая игра, которая ставит перед игроками задачу применить ловкость и боевую стратегию для успешного выполнения миссий. В этой игре игроки берут на себя роль ниндзя, используя свои навыки скрытности и боевых искусств для преодоления препятствий и врагов.


Основная цель игры — умело передвигаться по лабиринту уровней, чтобы найти выход и собрать улики, которые помогут в поиске сокровищ. Игрокам необходимо проявлять осторожность и изобретательность, чтобы избегать обнаружения и успешно выполнять задания.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги
  • Отключена реклама после каждого уровня.

МОД 2

  • Режим бога
 Теги темы: Много денег

Скачать Stealth Master - Assassin Ninja Game (Мод, Много денег) 1.12.17 взлом

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Скачать Stealth Master - Assassin Ninja Game (Мод, Много денег)
107 Мб
Ссылка 2
107 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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