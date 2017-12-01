Stealth Master: Assassin Ninja — это захватывающая игра, которая ставит перед игроками задачу применить ловкость и боевую стратегию для успешного выполнения миссий. В этой игре игроки берут на себя роль ниндзя, используя свои навыки скрытности и боевых искусств для преодоления препятствий и врагов.





Основная цель игры — умело передвигаться по лабиринту уровней, чтобы найти выход и собрать улики, которые помогут в поиске сокровищ. Игрокам необходимо проявлять осторожность и изобретательность, чтобы избегать обнаружения и успешно выполнять задания.