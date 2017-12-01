Битва танцев: Балет vs хип-хоп (Мод, Unlocked) 1.1.66
Dance Clash: Ballet vs. Hip Hop - это уникальный танцевальный конкурс, где игроки могут проявить свои таланты и соревноваться в уличном хип-хопе и балете. Этот крупный танцевальный конкурс имеет мировое признание и привлекает танцоров со всего мира.
Игроки будут участвовать в соревнованиях и исполнять сложные танцевальные движения, чтобы впечатлить судей и аудиторию. Их выступления будут оцениваться, и победители будут награждены ценными призами.
Dance Clash: Ballet vs. Hip Hop предоставляет возможность игрокам продемонстрировать свой танцевальный навык и стать частью захватывающего мирового танцевального события. Он также позволяет игрокам выбирать между стилями балета и хип-хопа, чтобы выразить себя и соревноваться в том, что им больше нравится.
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