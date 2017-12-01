Dance Clash: Ballet vs. Hip Hop - это уникальный танцевальный конкурс, где игроки могут проявить свои таланты и соревноваться в уличном хип-хопе и балете. Этот крупный танцевальный конкурс имеет мировое признание и привлекает танцоров со всего мира.





Игроки будут участвовать в соревнованиях и исполнять сложные танцевальные движения, чтобы впечатлить судей и аудиторию. Их выступления будут оцениваться, и победители будут награждены ценными призами.





Dance Clash: Ballet vs. Hip Hop предоставляет возможность игрокам продемонстрировать свой танцевальный навык и стать частью захватывающего мирового танцевального события. Он также позволяет игрокам выбирать между стилями балета и хип-хопа, чтобы выразить себя и соревноваться в том, что им больше нравится.