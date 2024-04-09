Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки) 0.0.229
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Nexelon inc.
Версия:
0.0.229
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
0
Просмотров:
9 747
Fishing Life переносит вас в мир, где вы можете наслаждаться спокойствием у реки или на берегу моря, слушая приятные звуки природы и воды. Начните свою рыбацкую карьеру с простой удочкой и постепенно открывайте разнообразные инструменты и оборудование, чтобы ловить все более редкие и большие виды рыб. Каждый улов приносит чувство удовлетворения и радости.
Графика в игре просто завораживает. Свет от солнца, отражающийся от поверхности воды, красочные и живописные рассветы и закаты, а также детализированные модели рыб делают игровой процесс невероятно реалистичным.
Звуковое сопровождение также добавляет атмосферности. Шум воды, пение птиц и другие звуки природы помогают игроку расслабиться и по-настоящему погрузиться в мир рыбалки.
Информация о модах
- Деньги увеличиваются с расходами!
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