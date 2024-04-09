android-1.ru / Игры / Без интернета / Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки)
Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки)

Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки) 0.0.229

17
2
Скачать (82 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Nexelon inc.
Версия:
0.0.229
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
id приложения:
com.nexelon.fishinglife
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
0
Просмотров:
9 747

Fishing Life переносит вас в мир, где вы можете наслаждаться спокойствием у реки или на берегу моря, слушая приятные звуки природы и воды. Начните свою рыбацкую карьеру с простой удочкой и постепенно открывайте разнообразные инструменты и оборудование, чтобы ловить все более редкие и большие виды рыб. Каждый улов приносит чувство удовлетворения и радости.


Графика в игре просто завораживает. Свет от солнца, отражающийся от поверхности воды, красочные и живописные рассветы и закаты, а также детализированные модели рыб делают игровой процесс невероятно реалистичным.


Звуковое сопровождение также добавляет атмосферности. Шум воды, пение птиц и другие звуки природы помогают игроку расслабиться и по-настоящему погрузиться в мир рыбалки.



Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги увеличиваются с расходами!



 Теги темы: Бесплатные покупки, рыбалка

Скачать Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки) 0.0.229 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Присоединяйтесь к BLUM и Hamster Kombat сегодня!

Переходите по нашим реферальным ссылкам для эксклюзивных вознаграждений!

Присоединиться к Hamster Kombat Присоединиться к BLUM
Похожие приложения:
The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки)
The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки)
Версия: 4.68.0
Dragons: Всадники Олуха (Мод, Много рун)
Dragons: Всадники Олуха (Мод, Много рун)
Версия: 1.78.6
Merge Battle Car Tycoon (Мод, много монет)
Merge Battle Car Tycoon (Мод, много монет)
Версия: 2.33.02
Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки)
Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.159.0
Drag Racing (Мод, Много денег)
Drag Racing (Мод, Много денег)
Версия: 4.2.0
Gardenscapes (Мод, Много денег, звёзд)
Gardenscapes (Мод, Много денег, звёзд)
Версия: 7.9.0
Crash of Cars (Мод, много монет/драгоценных камней)
Crash of Cars (Мод, много монет/драгоценных камней)
Версия: 1.8.05
Merge Dragons! (Мод, бесплатные покупки)
Merge Dragons! (Мод, бесплатные покупки)
Версия: 11.5.0

Отзывы о Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив