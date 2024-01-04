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Mini Football (Мод, Тупые враги)

Mini Football (Мод, Тупые враги) 3.2.0

11
1
Скачать (157 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Miniclip.com
Версия:
3.2.0
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 157 Мб
id приложения:
com.miniclip.minifootball
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
6 760

Mini Football - это захватывающий симулятор футбола, который предоставляет игрокам возможность наслаждаться игрой в футбол прямо на своих мобильных устройствах. Эта игра идеально подходит для тех, кто обожает футбол, но не всегда может играть на поле. Mini Football позволяет вам создать свою футбольную команду, соревноваться на разных стадионах и развиваться в мире виртуального футбола.


В игре доступно несколько уровней и пять различных стадионов, что добавляет разнообразия в игровой процесс. Игроки могут почувствовать себя по-разному на каждом стадионе и стремиться к победе. Кроме того, Mini Football постоянно обновляется с новыми стилями стадионов, что делает игру более интересной и захватывающей для фанатов футбола. Игра позволяет вам прочувствовать атмосферу футбольных матчей, создавая ощущение, будто вы действительно играете на стадионе перед толпой болельщиков. Это отличное развлечение для всех любителей футбола, которые хотят погрузиться в мир виртуальных футбольных соревнований.




Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель скорости [x1 – x5]
  • Тупой враг

Мод 2

  • Тупой враг



Скачать Mini Football (Мод, Тупые враги) 3.2.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Mini Football (Мод, Тупые враги)
157 Мб
Ссылка 2
157 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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